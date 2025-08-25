Ambos de Universitario: Selección Peruana sumó a sus dos primeras bajas para la fecha doble de Eliminatorias

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este domingo 24 de agosto se llevó a cabo una nueva edición del clásico de los clásicos del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima. A solo horas de este encuentro, la Selección Peruana anunció la convocatoria de 27 jugadores para lo que será la fecha doble de septiembre donde enfrentarán a Uruguay de visita y a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.

Las dos primeras bajas para la fecha doble de Eliminatorias

Debido a lo trabado del partido y la pierna fuerte que hubo, los futbolistas de la 'U', Edison Flores y Alex Valera tuvieron que ser sometidos a una resonancia magnética a su llegada a Villa Deportiva Nacional en San Luis para unirse a los entrenamientos bajo las órdenes de Oscar Ibáñez.

Lamentablemente para ambos jugadores, los resultados de estas pruebas arrojaron desgarro tanto para el delantero como para el popular 'Orejas'. De esta manera, los dos deportistas en mención fueron desconvocados para esta última jornada doble de Clasificatorias a través de un comunicado.

A su vez, el pronunciamiento de la FPF revela que otro elemento merengue como José Rivera fue llamado en reemplazo de estos jugadores y se sumará en las próximas horas a los entrenamientos bajo las órdenes de Oscar Ibáñez.

Ferrari sale en defensa de Valera tras altercado con Barcos

Uno de los episodios que más se comentó tras el clásico entre Universitario y Alianza Lima en el Estadio Monumental fue el cruce verbal que sostuvieron Alex Valera y Hernán Barcos. En primer lugar, el delantero crema parece haberle dicho algo que encrespó los ánimos del 'Pirata' quien respondió lanzándole duros calificativos que pudieron verse en plena transmisión.

Ante esta situación, Jean Ferrari, director general de la FPF, salió al frente para defender al delantero crema y señalar que el jugador íntimo se habría equivocado gravemente. Incluso, el exmandamás merengue señaló que el 'Pirata' debería disculparse con su colega ya que infringió los códigos que manejan los futbolistas.

"Lo digo con mucho respeto por la trayectoria que tiene y por lo que le ha dado al fútbol sudamericano, creo que Barcos se equivoca, de muy mala manera, porque Alex Valera, mantuvo cierta cordura y respeto después del partido, al no dar ninguna declaración con referencia a lo que dijo Hernán", indicó.

De esta manera, Alex Valera y Edison Flores fueron desconvocados de la Selección Peruana por lesión tras disputar el clásico ante Alianza Lima. José Rivera fue llamado en su lugar.