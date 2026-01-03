Decenas de venezolanos celebran captura de Nicolás Maduro: "Ahora somos libres"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Ante la confirmación de la captura de Nicolás Maduro y el inicio del fin de su régimen en Venezuela, miles de venezolanos alrededor del mundo expresaron su respaldo frente a la intervención militar del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

En el Perú, decenas de ciudadanos de Venezuela se congregaron en los exteriores de la embajada de este país desde la madrugada del 3 de enero como símbolo de apoyo a los recientes hechos. Lo califican como "una bendición de Dios".

Embajada de Venezuela en Perú es punto de celebración

A pesar de estar cerrado desde mediados del 2024, ahora es un punto clave de celebración para los venezolanos en el Perú. La embajada de Venezuela, ubicada en la avenida Arequipa, ha concentrado a decenas de ciudadanos migrantes para festejar lo que sería el fin del régimen de Nicolás Maduro.

La algarabía por un nuevo capítulo en la historia venezolana congrega a decenas de venezolanos quienes con lágrimas en los ojos ven con esperanza y mayor convicción el retorno hacia su país. "Voy a volver, ya uno con más libertad, con libertad de expresión", indica un venezolano.

Desde la madrugada del 3 de enero, cuando se desarrolló la noticia a nivel mundial respecto a la intervención militar de Estados Unidos sobre Caracas, miles de ciudadanos resididos en el Perú se trasladaron hacia el Cercado de Lima para ubicarse en la embajada de su país.

Como se recuerda, desde las elecciones generales 2024 donde, según conteo por urnas oficiales, Edmundo González Urrutia fue elegido como presidente electo de Venezuela; el gobierno chavista impuso la continuidad de Maduro.

Con ello, las relaciones diplomáticas con el Perú se vieron afectadas y se dispuso la salida de los funcionarios diplomáticos de ese país y el cierre de esta embajada.

Esperan lo mejor para el futuro de Venezuela

La emoción embarga a miles de venezolanos que tuvieron que salir de Venezuela con el fin de encontrar estabilidad económica y social para sus vidas. Familias enteras y ciudadanos del país vecino arribaron hacia el Perú en busca de ese objetivo. Mucho cuentan con más de ocho años en el país.

"Con emoción porque ya vamos a volver a casa, por fin, de donde nunca debimos salir", expresó una ciudadana venezolana que no se encuentra con su familia desde hace cinco años. "Ya es hora de volver a casa", reafirmó.