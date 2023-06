¿Melissa Paredes vuelve a las telenovelas? Michelle Alexander respondió

Luego del escándalo por su separación y sobre todo por el ampay que protagonizó, Melissa Paredes optó por alejarse durante un largo tiempo de la actuación; sin embargo, la productora Michelle Alexander, reveló a un medio local, que la modelo fue parte de las grabaciones de uno de los programas que dirige.

La directora y productora, Michelle Alexander, señaló que la Paredes estuvo presente en las grabaciones para un capítulo de la serie ''Solamente milagros''; sin embargo, no forma parte de su obra musical y de la exitosa serie ''Luz de Luna'', la cual se encuentra actualmente en emisión por el canal 4.

"Melissa no está en la obra musical, y no está tampoco en ''Luz de Luna''. Sin embargo, ha grabado un capítulo de la serie ''Simplemente Milagros''. Ella protagoniza uno de los episodios. No la he visto, ni he estado con ella porque esa es una unidad de trabajo que no es la misma de la novela (Luz de Luna)", dijo a un medio local.