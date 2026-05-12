Fiscalía solicita 5 años y 4 meses de cárcel para el candidato presidencial Roberto Sánchez

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales
El Ministerio Público formalizó el pedido de cinco años y cuatro meses de pena privativa de la libertad contra el candidato presidencial por Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, al ser considerado presunto responsable de las comisiones de falsa declaración de administrativa y/o falsa información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organización política, en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
De acuerdo con el requerimiento de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima, el también exministro de Pedro Castillo podría ser también inhabilitado por un año para ejercer todo cargo público, incluyendo la presidencia, de ganar la segunda vuelta electoral el próximo domingo 7 de junio, instancia en la que se encuentra virtualmente con Keiko Fujimori.
