Espectáculos
Homenaje póstumo

Jackie Chan graba canción de despedida que será lanzada tras su muerte: ¿Cuál es su estado de salud?

Jackie Chan ha generado preocupación entre sus seguidores al revelar que prepara una canción de despedida para ser lanzada tras su muerte. Ello generó la pregunta ¿cuál es su estado de salud actual?

Jackie Chan preocupa a fans con inesperada canción. (Composición Exitosa)

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 30/01/2026

¿Qué pasó con el famoso actor Jackie Chan? Los fans del artista marcial, de 71 años de edad, se han mostrados preocupados tras darse a conocer que grabó una canción de despedida que solo podrá oírse luego de su fallecimiento. 

Jackie Chan se prepara para su muerte 

Jackie Chan se ha convertido en una figura destacada de Hollywood por su profesionalismo y compromiso con cada una de las películas que ha protagonizado a lo largo de su carrera artística. Pese a su avanzada edad, el también artista marcial continúa involucrado en escenas de acción de diversas producciones cinematográficas.

Pues bien, se reveló que tiene varios proyectos confirmados para 2026, entre ellos 'Familia inesperada', 'Plan Panda 2' y 'Rush Hour 4'; sin embargo, en los últimos días una noticia ha causado gran revuelo dentro de la industria del cine y en especial, entre los seguidores de Jackie Chan, quienes se preguntan cuál es su estado de salud actual.

Durante la premiere en Beijing de su nueva película dramática 'Unexpected Family', el reconocido actor hongkonés, que se ganó los corazones de todos con su picardía, acrobacias de alto riesgo y movimientos de artes marciales, reveló que ha decidido no dejar nada al azar y plasmar sus últimas palabras en una canción póstuma, según informó el portal China.org.cn.

Jackie Chan grabó una canción para publicarse el día exacto de su muerte.
Jackie Chan grabó una canción para publicarse el día exacto de su muerte.

¿Por qué preparó su canción póstuma?

Según habría revelado Jackie Chan, al asistir a diversos funerales de amigos y colegas en el último par de años le ha hecho reflexionar sobre la mortalidad y sus intenciones de no dejar palabras sin decir, por lo cual, el actor optó por grabar una canción que ha descrito como "su último adiós y agradecimiento" a todos los que le apoyaron a lo largo de su amplia trayectoria artística.

"Siento que todo lo que quiero decir, debo decirlo ahora; todo lo que quiero hacer, debo hacerlo de inmediato", expresó el actor. Como parte de este proceso introspectivo, la estrella decidió plasmar sus pensamientos más íntimos en una canción que ya se encuentra grabada, pero que solo será lanzada tras su muerte.

En ese marco, el tema musical se mantiene bajo estricta reserva por instrucciones de sus representantes y su propia familia. A pesar de que algunos fans le pidieron cantar una parte, Jackie Chan se negó con un toque de humor, argumentando que la emotividad de la letra causaría el llanto de todos los presentes. "Haría llorar a la gente", puntualizó.

@redunotv #Tendencias | A sus 71 años, la leyenda del cine y las artes marciales, Jackie Chan, sorprendió al revelar que grabó una pieza musical final con una condición inquebrantable: solo podrá ser publicada el día de su fallecimiento. Un gesto íntimo y cargado de simbolismo que vuelve a mostrar el lado más humano del ícono mundial. Más información en www.reduno.com.bo #RedUno #RedUnoDigital #Notivisión ♬ sonido original - RED UNO DE BOLIVIA

¿Cuál es el estado de salud de Jackie Chan?

El anuncio de que ya está preparándose para su muerte con esta canción de despedida, ha encendido las alarmas; sin embargo, Jackie Chan sostuvo que no está enfermo. A pesar de los rumores que suelen circular en redes sociales, el actor se encuentra en un estado físico envidiable para su edad.

Es así como el actor, de 71 años, afirmó que busca transmitir un mensaje personal y significativo a través de una canción que será lanzada tras su muerte, pero ello tendrá que esperar mucho tiempo porque Jackie Chan está más activo que nunca y con buena salud.

