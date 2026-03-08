Impactante video: joven de 28 años muere tras caer de un tobogán extremo en pleno recorrido

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un descenso que terminó en tragedia

Lo que parecía una actividad recreativa terminó en un fatal accidente. Una joven de 28 años murió tras caer de un tobogán extremo luego de perder el control durante el descenso en una atracción turística.

La mujer se lanzó utilizando un flotador inflable, como parte de la experiencia que ofrecía el lugar. El recorrido incluía varias curvas y tramos de alta velocidad. Sin embargo, durante uno de esos giros, la víctima salió proyectada fuera de la estructura y cayó desde varios metros de altura.

Personas que estaban cerca grabaron el momento con sus teléfonos. El video se difundió rápidamente en redes sociales y provocó una ola de comentarios y preocupación por la seguridad de este tipo de atracciones.

Tras el impacto, la mujer sufrió fuertes golpes, principalmente en la cabeza. Testigos intentaron auxiliarla mientras se pedía ayuda médica de emergencia.

La joven fue trasladada con urgencia a un hospital cercano. No obstante, murió durante el traslado debido a la gravedad de sus lesiones.

Las dudas que dejó el accidente

El caso generó indignación luego de que se conocieran algunos momentos previos al descenso. Según versiones recogidas por medios locales, la joven había preguntado si alguien la recibiría al final del tobogán, mostrando dudas antes de lanzarse.

Un trabajador del lugar le respondió que no tuviera miedo y que podía deslizarse con tranquilidad. Esa escena también quedó registrada en el video que ahora circula en internet.

Tras la tragedia, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre las medidas de seguridad del parque y el funcionamiento de la atracción. Visitantes y usuarios en redes sociales señalaron que el tobogán alcanzaba gran velocidad y que el diseño del recorrido podría representar riesgos.

Las autoridades iniciaron una revisión del lugar para determinar si la atracción cumplía con los permisos y controles necesarios para operar.

La víctima, identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, falleció mientras era trasladada hacia Cúcuta después de sufrir lesiones al... pic.twitter.com/4NeQ877Wkt — Luis Beltran (@luisbeltrannoti) March 6, 2026

El lugar donde ocurrió el accidente

La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años. Además, se conoció que era madre de una niña pequeña, lo que generó aún más conmoción entre quienes siguieron el caso.

El accidente ocurrió en la atracción turística conocida como "Entre Flores", ubicada en Chinácota, en Norte de Santander.

Tras lo ocurrido, las autoridades ordenaron el cierre temporal del lugar mientras se realizan las investigaciones para determinar responsabilidades y evaluar las condiciones de seguridad del tobogán.

El caso ha reabierto el debate sobre los riesgos en atracciones extremas y la necesidad de controles más estrictos para proteger a los visitantes.