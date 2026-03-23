Exactriz de 'Al Fondo Hay Sitio' anuncia que ya es MADRE por primera vez con EMOTIVO mensaje

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una querida y recordada actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS) lanzó un emotivo mensaje en sus redes sociales para anunciar que se convirtió en madre por primera vez, dejando desconcertados a más de uno de sus seguidores.

¿Qué exactriz de 'AFHS' se convirtió en madre primeriza?

El 16 de marzo se estrenó la nueva temporada de la famosa serie peruana 'AFHS'. En medio del lanzamiento de los primeros episodios se dio a conocer una noticia que ha remecido la farándula local: una recordada actriz del programa dio a conocer que se convirtió en madre primeriza. ¿De quién se trata? Pues bien, nada más ni nada menos que de Fiorella Luna.

La artista recordada por participar en la serie con el personaje de Helena Aguayo en 2023, una cobradora de combi que competía con Pepe y Tito y dar vida a Leonor Mispireta en la octava temporada, una de las secretarias de la corporación Maldini, no pudo evitar ocultar la emoción que sentía por tener en sus brazos a su primer bebé a quien llamó Caetana.

De acuerdo a su mensaje que lanzó en su cuenta oficial de Instagram, su hija nació el domingo 22 de marzo. La actriz Fiorella Luna, quien también formó parte del elenco de la película 'Mi mejor enemiga', le dedicó unas tiernas palabras a su bebé.

"Bienvenida Caetana Raciti Luna 20/3/2026. No existen las palabras para agradecer tanta felicidad y tantísimo amor", es el mensaje que escribió la exactriz de 'AFHS' en su publicación.

Fiorella Luna presentó a su bebé con emotivo mensaje

El mensaje de Fiorella Luna estuvo acompañado de una serie de fotografías donde se le puede apreciar cargando a su bebé, mientras que en otra imagen se ve al padre de la menor, Fabricio Raciti, y su abuelita mirando tiernamente a la primogénita de la actriz, quien hace poco se mudó a Argentina tras culminar con la promoción de la película 'Mi mejor enemiga'.

Como era de esperarse el anuncio de haberse convertido en madre por primera vez no tardó en desatar una ola de comentarios felicitándola por esta nueva etapa en su vida. Algunos personajes destacados del ámbito artístico como Carlos Alcántara y Natalia Salas expresaron:

"Que emoción amiga hermosa, que alegría verte convertida en mamá, bienvenida mi sobrina bella, un abrazo para mi querido Fabricio el papá. La sobrina más esperada", "hermosas", "Morí de amor. Quiero apapacharla. ¡Qué maravilla! ¡felicidades a tu bellísima y bendecida familia mi Fío!!!", escribieron en redes sociales.

Por su parte, la pareja de Fiorella Luna agregó en su mensaje: "Bienvenida a la familia más loca y divertida del mundo, Caetana. Te amamos".

Fiorella Luna Cunti, actriz, modelo y directora de teatro peruana, conocida por sus roles de Leonor Mispireta y Helena Agüayo en la serie 'AFHS' anunció con un emotivo mensaje en sus redes sociales que se convirtió en madre por primera vez, emocionando a más de uno de sus seguidores.