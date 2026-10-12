Diana Sánchez acusa a Angie Arizaga de hacerle perder su trabajo: "Me terminaron botando"

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Diana Sánchez volvió a dar que hablar al revelar que, según su versión, perdió su trabajo en Esto es guerra por culpa de Angie Arizaga. Durante su participación en el podcast de Shirley Arica, la exchica reality recordó el polémico episodio que vivió en una final del programa.

Diana Sánchez recuerda polémica final

Tras su paso por Combate, Diana Sánchez llegó a Esto es guerra en 2016, donde volvió a encontrarse con la competencia de los realities. Sin embargo, su experiencia no habría terminado como esperaba, pues recordó que le tocó disputar una final frente a Angie Arizaga, una de las figuras más queridas del programa.

Durante la entrevista con Shirley Arica, Diana Sánchez aseguró que la producción habría intervenido para favorecer a la 'Negrita' en uno de los juegos decisivos. La exchica reality describió cómo, mientras ambas competían con unas cadenas, ocurrió algo que la dejó indignada.

"En una final estuve con Angie y la producción la ayudó para ganar. Estábamos en las cadenas así y de la nada me hicieron un close up a mí y vino, no sé si Peter, Pepe Lucho, alguien... sacó la cadena. Ganó Angie. Y yo con la cadena, 'oye qué descarado...'", relató.

De acuerdo con su testimonio, aquel momento la hizo cuestionar lo que estaba ocurriendo frente a sus compañeros. La competidora consideró que lo sucedido no había sido justo y decidió expresar su molestia.

¿Por qué Diana Sánchez fue despedida?

La situación, según recordó Diana Sánchez, no quedó únicamente en el reclamo durante la competencia. La exchica reality contó que también se quejó con Nicola Porcella, quien habría respaldado lo ocurrido en aquella final.

"Cállate... y me terminaron sacando del canal y me terminaron botando, chica", agregó al recordar cómo acabó su experiencia en el reality.

Así, Diana sostuvo que terminó perdiendo su trabajo después de aquel episodio. Aunque sus declaraciones apuntaron a una presunta ayuda de la producción a favor de Angie Arizaga, la exchica reality también reconoció que la 'Negrita' gozaba de un fuerte respaldo del público.

"En esa final la ayudaron, por algo se llama el programa 'Esto es guerra', no era combatientes. (Angie era una de las favoritas del programa) Era muy querida 'La Negrita', pero... ¿de dónde vino? De Combate, estuvo tres meses, pero vino de Combate", enfatizó.

Con estas declaraciones, Diana Sánchez volvió a poner sobre la mesa su experiencia en Esto es guerra y señaló a Angie Arizaga al recordar la final que, según su versión, terminó marcando su salida del programa.