Pamela López se burla del club de fans de Pamela Franco y desata polémica en redes: "Las clandestinas"

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a encender la polémica al burlarse del club de fans de Pamela Franco y lanzar una provocadora insinuación sobre sus integrantes. Sus comentarios no cayeron nada bien y las seguidoras de la cumbiambera salieron al frente para responderle.

Pamela López lanza polémicos comentarios

Todo ocurrió durante la participación de Pamela López en el programa de streaming Vale Todo, donde la expareja de Christian Cueva se refirió a Pamela Franco luego de que la cumbiambera inaugurara su ONG y recibiera muestras de apoyo de sus seguidores.

En medio de sus comentarios, Pamela López quiso saber cómo se llamaba el fandom de la cantante y lanzó una pregunta que generó controversia por la insinuación que contenía. "¿Yo quiero saber cómo se llama tu fandom?", expresó antes de añadir: "¿Se llama 'Las clandestinas'?".

Pero eso no fue todo. La trujillana también cuestionó la postura de Pamela Franco, quien había manifestado que atraviesa una nueva etapa de su vida y que no está interesada en enfrentamientos.

"Sabemos de qué estás hecha, las lágrimas de cocodrilo que, pues, botaste y te debes quedar callada. Ya formaste tu ONG, así que cállate", sentenció Pamela López durante el espacio digital. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y terminaron provocando la reacción de quienes respaldan a la cumbiambera.

Fans de Pamela Franco responden

Las integrantes del club de fans de Pamela Franco decidieron pronunciarse públicamente para rechazar los comentarios de Pamela López. A través de un comunicado, el grupo 'Pinky's de Pamela Franco Oficial' negó que sus miembros deban ser identificadas con el calificativo lanzado en el programa Vale Todo.

"No somos 'clandestinas' ni aceptamos insinuaciones que pretendan denigrarnos por apoyar a nuestra artista. Somos mujeres que merecemos respeto y no permitiremos que se normalicen las burlas, el señalamiento ni el maltrato psicológico hacia nosotros", manifestaron.

Además, las seguidoras de Pamela Franco expresaron su rechazo a las insinuaciones realizadas durante el espacio de streaming y consideraron que este tipo de expresiones podría constituir una forma de hostigamiento verbal y ocasionar daño emocional.

La respuesta del fandom de la intérprete de 'Dile la verdad' dejó clara su postura frente a las declaraciones de Pamela López, quien volvió a quedar en el centro de la polémica por sus comentarios sobre Pamela Franco.

Así, Pamela López se burló del club de fans de Pamela Franco y desató polémica en redes sociales, donde las seguidoras de la cumbiambera exigieron respeto tras sus declaraciones.