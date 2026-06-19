'Cachaza' será mamá: Carol Reali anuncia su embarazo con EMOTIVO VIDEO junto a André Bankoff

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carol Reali, 'Cachaza', conmueve al anunciar con un emotivo video en redes sociales, la llegada de su primer bebé con su novio André Bankoff. "Siempre soñé con este momento", precisó la expareja de Rafael Cardozo.

Cachaza espera su primer bebé con André Bankoff

Carol Reali, Cachaza, ha sorprendido a más de uno de sus seguidores al demostrar nuevamente que su relación con André Bankoff va "viento en popa". La exintegrante de 'Esto es Guerra' lanzó un emotivo video en su cuenta de Instagram para anunciar que está embarazada y en la dulce espera de su primer bebé con el actor y modelo brasileño.

Con un mensaje cargado de emoción, la expareja de Rafael Cardozo dio a conocer la noticia asegurando que esta nueva etapa en su vida es algo que esperaba desde hace mucho tiempo. "Hay momentos que cambian la vida para siempre", comentó en su publicación.

Seguidamente, en las imágenes difundidas en sus redes sociales, Cachaza y André Bankoff se ven más felices que nunca, luciendo ropa de color blanco y caminando lentamente hasta darse un tierno beso. La cámara pasa a una siguiente toma donde la modelo no duda en mostrar su "barriguita" mostrando su estado de gestación.

"Hoy queremos compartir la noticia más especial de nuestras vidas: estamos esperando un bebé. Siempre soñé con este momento: formar una familia y construir un hogar lleno de amor junto a la persona correcta. Hoy sé que esta historia se escribió exactamente como debía ser", señaló Carol Reali.

Carol Reali embarazada: Así lo anunció la ex de Cardozo en redes

En la publicación de Carol Reali también se logra verla agarrar de la mano a su novio y rápidamente darle un abrazo. Es en ese momento que muestra ante las cámaras la ecografía de su bebé y la prueba de embarazo positiva.

Aunque la pareja brasileña aún desconoce el sexo del nuevo integrante de su familia, dejaron en claro que el impacto de su llegada ya se hace sentir en su día a día y esperan tenerlo pronto entre sus brazos.

"Todavía no sabemos quién eres, pero ya transformaste nuestras vidas para siempre. Gracias por esta inmensa bendición. Ahora nuestro corazón late por tres", finalizó por señalar Carol en su mensaje, que conmovió a sus seguidores.

Cachaza se casará con André Bankoff

Como se recuerda, Carol Reali y André Bankoff se encuentran comprometidos desde septiembre del año pasado y de acuerdo a sus últimas declaraciones, esperan llegar al altar este 2026 en una boda "muy íntima, muy familiar y reservada, desde un lugar muy especial". La modelo brasileña enfatizó que desea que ese momento sea uno de los más memorables que viva junto a sus seres más queridos.

Mientras van alistando los preparativos para darse el "sí, acepto" en el altar, Carol Reali, conocida como Cachaza, sorprendió a sus seguidores al anunciar con un emotivo video en su cuenta de Instagram que está embarazada y en la dulce espera de su primer bebé con André Bankoff.