Rafael Cardozo rompe su silencio tras pedida de mano de Cachaza: "Por lo menos, se ven felices"

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rafael Cardozo sorprende con su inesperada reacción tras saber que su expareja, Carolo Reali, más conocida como Cachaza' se comprometió con André Bankoff a solo dos años de relación. El brasileño se animó a señalar que no creía que la exintegrante de 'EEG' se casaría tan rápido.

Rafael Cardozo tras pedida de mano de Carol Reali

El 20 de septiembre, la modelo brasileña, Carol Reali, sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales la emoción que sentía por la romántica pedida de mano que le hizo su novio André Bankoff en el mar.

Ese suceso generó gran revuelo en la farándula, ya que no se pudo evitar que muchos recordaran su pasado romance con el exchico reality, Rafael Cardozo, que duró más de 11 años. Con este compromiso, Cachaza deja en claro que vive un nuevo capítulo en su vida y el popular 'Hombre Increíble' quedó en el olvido.

Como era de esperarse, Cardozo fue abordado por la prensa y apareció en 'América Hoy', vestido de negro. Rápidamente, fue consultado sobre qué opinaba sobre esta nueva etapa de su expareja: Se mostró sorprendido por el 'corto tiempo' de relación que Cachaza y André mantienen como para llegar al altar.

"(¿Te imaginaste cuando veías las imágenes de Cachaza y Bankoff de que iban a llegar al altar?) No tan rápido, no tan rápido", respondió a la interrogante de la conductora del magazine, Janet Barboza.

¿Feliz por compromiso de André Bankoff y Cachaza?

Pero no todo quedó ahí, ya que Rafael agregó que siempre le deseará lo mejor a Cachaza y en especial, ahora que encontró a una pareja que sabe valorarla y respetarla. Incluso, al ser consultado si en su corazón aún quedaba algún sentimiento hacia su ex, respondió lo siguiente:

"Yo solo le deseo lo mejor, por lo menos se ve que están felices. (...) Me queda un sentimiento de respeto. Ella es muy buena persona y ahora lo que veo es que vamos diciendo chao a Cachaza, que creo que se va a mudar a Brasil", sentenció.

Tras demostrar que no tiene ningún problema con el compromiso de Carol Reali, el exchico reality no dudó en darle su bendición a los futuros esposos a tal punto que les envió un sincero mensaje.

Confiesa crisis cuando pidió matrimonio a Cachaza

Otra inesperada revelación que realizó Rafel Cardozo en televisión fue que a finales de 2022, cuando él le pidió matrimonio a Cachaza en plena pandemia por el Covid-19, cometió un grave error: la relación no estaba en su mejor momento.

Según detalló, el sentimiento era lo mismo en ese momento, "la quería un montón", pero no era correcto pedirle la mano cuando vivían una crisis que trató de superarla. Asimismo, felicitó al prometido de Carol por tomar ese importante paso en la mejor etapa de su relación.

"Ya no estábamos bien al 100%, estábamos en problemas de relación, entonces yo creo que el mejor momento para hacer una pedida de mano es cuando esté todo bien, maravilloso", indicó el garoto.

La declaración de Rafael Cardozo, aunque breve, deja entrever una mezcla de aceptación y distancia frente al nuevo capítulo en la vida de Cachaza, quien se comprometió con André Bankoff a solo dos años de relación.