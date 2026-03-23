John Cena conmovió las redes sociales tras tener emotivo gesto con un fan que le confesó que padece cáncer

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

John Cena conmovió las redes sociales tras tener un emotivo gesto con fan que le confesó que padece cáncer y que se encuentra próximo a someterse a una operación. El gesto de calidez del exluchador se viralizó generando diversas reacciones y comentarios.

El emotivo gesto de John Cena con fan que padece cáncer

El reconocido actor de cine y exsuperestrella de la WWE, John Cena, ha demostrado tener una gran calidez humana al detener el ritmo de una conferencia para atender a un aficionado cuya batalla no ocurre sobre la lona, sino en el terreno más complejo como lo es la vida misma.

La escena, sobria y sin artificios, recordó una vez más que la influencia de un deportista puede trascender cualquier victoria. Un fan solicitó dialogar con Cena y, con la voz entrecortada así como honestidad absoluta, reveló el proceso médico que afronta y el papel que la exfigura de televisión ha tenido en su motivación diaria.

"Estoy pasando por la etapa 4 de cáncer y me acaban de hacer una fusión espinal. Y luego tuve un tumor cerebral, y tú fuiste el que me hizo pelear. Y me acabo de enterar que la otra semana necesito otra cirugía. Quería saber si podía abrazarte o verte", expresó el joven.

El silencio en la sala fue total. Tras escuchar atentamente a su seguidor, John Cena no dudó en bajar del escenario para acercarse, lo abrazó y le dedicó unas palabras en privado previamente a enmarcar el momento en una fotografía. Como era de esperarse, el momento se viralizó en redes sociales y encontró eco entre cibernautas y seguidores del exluchador.

Cabe indicar que, más allá de la gran difusión del hecho, esto evidenció el vínculo que puede construirse entre figuras reconocidas y sus fanáticos. Sobre todo aquellos que enfrentan procesos complejos. Ese tipo de encuentros son anecdóticos funcionando como un impulso emocional y recordando que no están solos en su lucha.

John Cena también padeció cáncer

El 17 veces campeón de la WWE, quien actualmente es una estrella destacada de Hollywood, reveló en 2025 que fue diagnosticado en dos ocasiones con cáncer de piel. La primera lesión fue detectada en el músculo pectoral izquierdo, mientras que la segunda se localizó en el trapecio superior izquierdo. Ambas fueron tratadas a tiempo.

Un gesto fuera del ring reavivó la conexión entre un ídolo y un seguidor en momentos donde la vida exige más que resistencia. Tal es el caso de John Cena que tuvo un emotivo gesto con un fan que le confesó que padece cáncer y que él ha sido una motivación para no darse por vencido.