Influencer anuncia el FIN de su relación tras escándalo por infidelidad a la madre de su bebé

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un reconocido influencer por sus videos de ayuda social confirmó el fin de su relación con la madre de su bebé, en medio de una polémica que tomó fuerza en redes sociales por una presunta infidelidad.

Influencer se pronuncia tras presunta infidelidad

El creador de contenido colombiano, Camilo Cifuentes, se ha visto envuelto en una reciente polémica tras ser acusado de haber engañado a su novia, María Camila Sepúlveda, quien está embarazada de su primer hijo.

La situación surge con la organización de un partido de fútbol solidario liderado por Cifuentes para recolectar ayuda destinadas a los que resultaron afectados por el terremoto en Colombia. Durante el evento, se difundieron rápidamente imágenes y videos donde se ve al influencer compartiendo muy de cerca con Anthia lopez, la creadora de contenido conocida como "La Mijita".

Tras ver las imágenes comprometedoras de Cifuentes, Sepúlveda expresó: "Los felicito, mientras ustedes comienzan una historia, yo estoy a pocos días de recibir a mi hijo, un bebé que fue concebido dentro de una relación que yo creí que tenía amor, compromiso y un futuro (...)".

Incluso, la joven se animó a mostrar que el creador de contenido aún le escribía mensajes de amor y en el que reflejaba su deseo de "formar un hogar y construir un futuro familiar" con ella.

Camilo Cifuentes anuncia el fin de su relación

Ante la ola de especulaciones que surgieron durante los últimos días por su aparente infidelidad con "La Mijita". A través de sus redes sociales, Cifuentes reconoció que la relación con María Camila Sepúlveda llegó a su final y dejó un mensaje con el que dio por cerrado uno de los capítulos más comentados de su vida personal.

"En este caso fue una relación corta, que intentamos que funcionara, pero que tempranamente dejó de ser sana para los dos. (...) Terminar una relación que uno intentó de verdad no significa que todo lo demás también tenga que detenerse", señaló Cifuentes en su cuenta de X.

Camilo Cifuentes y La Mijita se pronuncian tras escándalo de infidelidad.

Cifuentes no solo cerró su cuenta de Instagram, sino que también aclaró que, desde el momento en que supo que sería padre, comenzó a pensar en su futuro y en construir para su hijo. Por su parte, "La Mijita" rechazó directamente la versión que la ubicaba como responsable del final de la relación del influencer con María Camila Sepúlveda.

"Es completamente falso que yo me haya metido en un hogar o que haya sido la causa de la ruptura de una relación", aseguró. Según su versión, esa relación simplemente llegó a su final y cada persona tomó su propio camino y pidió que la discusión no se transformara en una cadena de ataques.

Camilo Cifuentes dice cómo colocó cachos https://t.co/V4aEcJhLwJ — SaraClips (@Sara_Clips) October 8, 2026

Inesperada confesión de Cifuentes con Westcol y Blessd

En la noche del miércoles 7 de octubre, durante una transmisión en vivo en Kick junto a Westcol y el cantante Blessd, Cifuentes reconoció que no fue transparente con la madre de su bebé y "La Mijita".

Según contó, su relación con Sepúlveda inició el 22 de diciembre y tuvo varios altibajos. Asimismo, explicó que no fue sincero con "La Mijita", ya que no le contó sobre la mamá de su bebé y que solo tenía entendido que estaba separado, pese a que él aún le hablaba a Sepúlveda de formar un hogar con ella.

Tras sus declaraciones, Camilo Cifuentes anunció el fin de su relación con la madre de su bebé, María Camila Sepúlveda, luego de ser acusado de serle infiel con la influencer "La Mijita".