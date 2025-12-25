Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo: "El amor vuelve a florecer en mi vida"

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez, expareja de Jefferson Farfán, sorprendió a sus seguidores al anunciar una noticias que la llenó de alegría, así como a las redes sociales: Espera su segundo bebé.

Segundo embarazo

La joven, que recientemente acaba de incursionar en la música, paralizó las redes al mostrar su pancita de embarazada. Según reveló será mujer, tal como su primera hija.

"El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza ,alegría y llena de mucho amor", escribió en el post.

Además, mostró su emoción debido a que su pequeña, hija de Jefferson Farfán, tendrá un nuevo papel en su familia: "Mi hija mayor está lista para ser la mejor hermana mayor, ¡y nosotros estamos emocionados por la llegada de nuestra princesa!", indicó.

El post se realizó con la descripción acompañado de dos fotos de su vientre ya con signos de su embarazo en el que se observa que ella con sus manos sostiene, su hija, y quien sería el padre de la nueva bebé, tocan su pancita. En la segunda foto se ve las huellas de su primera hija y quien sería su pareja.

¿Quién es el padre?

Como parte de las reacciones a su gran anuncio, hubieron quienes la felicitaron y bendijeron su nueva espera: "Bendiciones Darinka, que Dios bendiga tu hogar hermosa", "Quedé tiesa", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, no se sabía que la joven tenía pareja, por lo que sus seguidores, muy curiosos no dudaron en consultarle: "¡Queremos saber quién es el afortunado!", dijeron.

Ante la insistencia, Darinka decidió responder con sinceridad y con misterio respondió: "Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras sino hechos y me sorprende cada día", señaló.

El embarazo de Darinka representa un capítulo renovado en su vida personal, luego de su mediática relación con Jefferson Farfán, la ahora influencer logró construir un espacio propio en las redes sociales, donde comparte su día a día, así como mensajes de superación, maternidad y empoderamiento.

La noticia de su nuevo capitulo en la maternidad fue recibida con entusiasmo por quienes la vieron crecer y cambiar. Es así como Darinka Ramírez anunció su segundo embarazo y señaló el importante papel que tendrá su primera hija con Jefferson Farfán, en esta oportunidad.