RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Recuerdos de pandemia

Yahaira Plasencia habla por primera vez sobre su meme en la maletera: "Me sentía 'La reina del sur'"

Yahaira Plasencia recordó el polémico episodio de la maletera ocurrido en pandemia, admitiendo su error y cómo hoy enfrenta con humor uno de los momentos más virales de su carrera.

Yahaira Plasencia recuerda su meme en la maletera durante pandemia
Yahaira Plasencia recuerda su meme en la maletera durante pandemia (Composición Exitosa)

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 25/04/2026

Síguenos en Google News Google News

La cantante Yahaira Plasencia volvió a referirse a uno de los episodios más comentados de su carrera: el recordado "meme de la maletera". Durante su participación en un pódcast, la salsera abordó el tema con una mirada más madura y reflexiva, reconociendo el impacto que tuvo aquel momento en su imagen pública.

¿Qué dijo Yahaira sobre el meme de la maletera?

El hecho se remonta a abril de 2021, en plena pandemia, cuando decidió celebrar su cumpleaños en una vivienda de Cieneguilla, pese a las restricciones sanitarias. Al notar la presencia de las autoridades, optó por esconderse en la maletera de un vehículo con la intención de evitar ser intervenida, pero fue descubierta, generando una gran polémica mediática.

A cinco años de lo ocurrido, la artista admite que ese episodio fue un error que hoy le genera vergüenza. Con el paso del tiempo, ha podido analizar lo sucedido con mayor calma y reconoce que actuó impulsivamente en un contexto complicado. Esta autocrítica refleja una etapa distinta en su vida, marcada por mayor responsabilidad y aprendizaje.

"Sí, son errores que uno con el tiempo dice: 'Qué vergüenza, qué te pasó Yahaira'", dijo en el podcast 'Café con la Chévez'.

Lejos de quedar en el olvido, el episodio sigue presente en su entorno cercano. La propia cantante contó que sus hermanos suelen recordarle lo ocurrido enviándole el popular meme. Aunque en su momento fue una situación difícil por la exposición mediática, ahora asegura que puede tomarlo con humor y reírse de sí misma.

Yahaira logra garantías personales contra Magaly tras denunciarla por difamación: "Es un gran logro"
Lee también

Yahaira logra garantías personales contra Magaly tras denunciarla por difamación: "Es un gran logro"

"Mis hermanos me mandan el meme. Yo me río, ahora me río, pero en ese entonces, Dios mío, era una noticia. Yo me sentía la 'Reina del Sur'. Qué fuerte fue eso", agregó.

@narcicastillo #yahairaplasenciaoficial ♬ sonido original - Amazonika keratin

Yahaira demanda a Magaly

Yahaira Plasencia continúa con su demanda contra Magaly Medina por supuesta difamación agravada. Hace unas horas, la cantante de salsa anunció a través de sus redes sociales que había logrado medidas de protección contra la conductora de televisión. Esta medida busca poner un alto a los ataques verbales que presuntamente habría ejercido Magaly contra Yahaira.

Yahaira revela por qué su relación con Jefferson Farfán fracasó: "Las segundas oportunidades no funcionan"
Lee también

Yahaira revela por qué su relación con Jefferson Farfán fracasó: "Las segundas oportunidades no funcionan"

Mediante un video publicado en Instagram, la intérprete de 'Cobarde' apareció junto a su abogada y confirmó que la Prefectura de Lima le había otorgado medidas de protección mientras dure el juicio contra Medina. La salsera se mostró conforme con el avance del proceso y aseguró que este paso es muy importante

A cinco años del incidente, Yahaira Plasencia demuestra que ha sabido transformar un momento polémico en una lección personal. Aunque el recuerdo sigue presente, hoy lo asume con humor, evidenciando una etapa más madura en su vida y enfocada en su crecimiento artístico y personal.

Temas relacionados entrevista maletera Meme pandemia Yahaira Plasencia

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA