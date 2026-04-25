Yahaira Plasencia habla por primera vez sobre su meme en la maletera: "Me sentía 'La reina del sur'"

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Yahaira Plasencia volvió a referirse a uno de los episodios más comentados de su carrera: el recordado "meme de la maletera". Durante su participación en un pódcast, la salsera abordó el tema con una mirada más madura y reflexiva, reconociendo el impacto que tuvo aquel momento en su imagen pública.

¿Qué dijo Yahaira sobre el meme de la maletera?

El hecho se remonta a abril de 2021, en plena pandemia, cuando decidió celebrar su cumpleaños en una vivienda de Cieneguilla, pese a las restricciones sanitarias. Al notar la presencia de las autoridades, optó por esconderse en la maletera de un vehículo con la intención de evitar ser intervenida, pero fue descubierta, generando una gran polémica mediática.

A cinco años de lo ocurrido, la artista admite que ese episodio fue un error que hoy le genera vergüenza. Con el paso del tiempo, ha podido analizar lo sucedido con mayor calma y reconoce que actuó impulsivamente en un contexto complicado. Esta autocrítica refleja una etapa distinta en su vida, marcada por mayor responsabilidad y aprendizaje.

"Sí, son errores que uno con el tiempo dice: 'Qué vergüenza, qué te pasó Yahaira'", dijo en el podcast 'Café con la Chévez'.

Lejos de quedar en el olvido, el episodio sigue presente en su entorno cercano. La propia cantante contó que sus hermanos suelen recordarle lo ocurrido enviándole el popular meme. Aunque en su momento fue una situación difícil por la exposición mediática, ahora asegura que puede tomarlo con humor y reírse de sí misma.

"Mis hermanos me mandan el meme. Yo me río, ahora me río, pero en ese entonces, Dios mío, era una noticia. Yo me sentía la 'Reina del Sur'. Qué fuerte fue eso", agregó.

Yahaira demanda a Magaly

Yahaira Plasencia continúa con su demanda contra Magaly Medina por supuesta difamación agravada. Hace unas horas, la cantante de salsa anunció a través de sus redes sociales que había logrado medidas de protección contra la conductora de televisión. Esta medida busca poner un alto a los ataques verbales que presuntamente habría ejercido Magaly contra Yahaira.

Mediante un video publicado en Instagram, la intérprete de 'Cobarde' apareció junto a su abogada y confirmó que la Prefectura de Lima le había otorgado medidas de protección mientras dure el juicio contra Medina. La salsera se mostró conforme con el avance del proceso y aseguró que este paso es muy importante

A cinco años del incidente, Yahaira Plasencia demuestra que ha sabido transformar un momento polémico en una lección personal. Aunque el recuerdo sigue presente, hoy lo asume con humor, evidenciando una etapa más madura en su vida y enfocada en su crecimiento artístico y personal.