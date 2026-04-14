RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Las nuevas aventuras de Cachín

Carlos Alcántara PASA LA NOCHE con mujer en su domicilio y ella lo presume en sus redes sociales

El actor peruano Carlos Alcántara fue captado pasando la noche con una joven en su vivienda ubicada en Chorrillos, la mujer se encargó de compartir diversas fotos en la red social Instagram, entre ellas una selfie con el actor.

Carlos Alcántara es captado con mujer en su domicilio
Carlos Alcántara es captado con mujer en su domicilio Composición Exitosa

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 14/04/2026

Síguenos en Google News Google News

El reconocido actor peruano Carlos Alcántara se convirtió en el protagonista de un reciente informe de "Magaly TV, la firme", tras ser captado pasando la noche en compañía de una mujer en su residencia particular, ubicada en el distrito de Chorrillos.

Pasaron la noche juntos en la casa del actor

Todo comenzó la noche del pasado 8 de abril, alrededor de las 10:00 p. m. En las imágenes difundidas por el programa de espectáculos, se observa al protagonista de la saga de "¡Asu mare!" en los exteriores de su domicilio, haciendo señas a un taxi para que se detuviera exactamente frente a su puerta. Acto seguido, la mujer descendió del vehículo e ingresó rápidamente a la vivienda del artista, lugar donde permaneció resguardada durante toda la madrugada.

En la mañana del día siguiente, la mujer fue vista saliendo del inmueble. Lejos de ocultarse, se le vio caminando por las inmediaciones e incluso realizando algunas compras de rutina en los negocios de la zona chorrillana antes de retirarse definitivamente.

Mujer comparte selfie junto al popular "Cachín"

Sin embargo, el detalle que terminó por encender las alarmas no fue solo su presencia física, sino su actividad digital. Durante las horas que pasó dentro de la vivienda, la mujer se encargó de compartir diversas fotos en la red social Instagram. En estas fotos, dejó entrever una confianza y cercanía evidente con el actual jurado de "Yo soy", permitiendo que sus seguidores fueran testigos indirectos de su estadía en el hogar del actor.

Alejandra Baigorria dedica premio a Said Palao y hace mea culpa por exceso de trabajo: "No estuve junto a él"
Lee también

Alejandra Baigorria dedica premio a Said Palao y hace mea culpa por exceso de trabajo: "No estuve junto a él"

El programa de Magaly Medina mostró la secuencia completa del ingreso y salida de María Arrieta. Ella se animó a compartir en sus historias de Instagram imágenes disfrutando de la vista al mar, además de una selfie junto al popular "Cachín", en la que él le da un beso en la mejilla. También publicó parte de lo que sería un guion vinculado a "La gran sangre", lo que evidenciaría el nivel de confianza entre ambos.

Este reciente encuentro en Chorrillos no parece ser un hecho aislado, sino que se suma a una reciente serie de apariciones públicas del actor de 61 años en compañía de diversas mujeres. Cada una de estas salidas ha alimentado una ola de especulaciones y teorías sobre el presente sentimental del artista, quien parece estar disfrutando de una etapa distinta tras su sonada separación de Jossie Lindley. Cabe recordar que la ruptura con Lindley marcó el fin de una era en la farándula local, pues la pareja mantuvo una sólida relación de aproximadamente 30 años

Britney Spears ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación tras su arresto en California
Lee también

Britney Spears ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación tras su arresto en California

Karina Rivera lamentó el fallecimiento de querida integrante de 'Karina y Timoteo': "Aún no lo puedo creer"
Lee también

Karina Rivera lamentó el fallecimiento de querida integrante de 'Karina y Timoteo': "Aún no lo puedo creer"

Temas relacionados "Magaly TV La Firme" Ampay Cachin Carlos Alcántara mujer

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA