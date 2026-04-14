Carlos Alcántara PASA LA NOCHE con mujer en su domicilio y ella lo presume en sus redes sociales

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido actor peruano Carlos Alcántara se convirtió en el protagonista de un reciente informe de "Magaly TV, la firme", tras ser captado pasando la noche en compañía de una mujer en su residencia particular, ubicada en el distrito de Chorrillos.

Pasaron la noche juntos en la casa del actor

Todo comenzó la noche del pasado 8 de abril, alrededor de las 10:00 p. m. En las imágenes difundidas por el programa de espectáculos, se observa al protagonista de la saga de "¡Asu mare!" en los exteriores de su domicilio, haciendo señas a un taxi para que se detuviera exactamente frente a su puerta. Acto seguido, la mujer descendió del vehículo e ingresó rápidamente a la vivienda del artista, lugar donde permaneció resguardada durante toda la madrugada.

En la mañana del día siguiente, la mujer fue vista saliendo del inmueble. Lejos de ocultarse, se le vio caminando por las inmediaciones e incluso realizando algunas compras de rutina en los negocios de la zona chorrillana antes de retirarse definitivamente.

Mujer comparte selfie junto al popular "Cachín"

Sin embargo, el detalle que terminó por encender las alarmas no fue solo su presencia física, sino su actividad digital. Durante las horas que pasó dentro de la vivienda, la mujer se encargó de compartir diversas fotos en la red social Instagram. En estas fotos, dejó entrever una confianza y cercanía evidente con el actual jurado de "Yo soy", permitiendo que sus seguidores fueran testigos indirectos de su estadía en el hogar del actor.

El programa de Magaly Medina mostró la secuencia completa del ingreso y salida de María Arrieta. Ella se animó a compartir en sus historias de Instagram imágenes disfrutando de la vista al mar, además de una selfie junto al popular "Cachín", en la que él le da un beso en la mejilla. También publicó parte de lo que sería un guion vinculado a "La gran sangre", lo que evidenciaría el nivel de confianza entre ambos.

Este reciente encuentro en Chorrillos no parece ser un hecho aislado, sino que se suma a una reciente serie de apariciones públicas del actor de 61 años en compañía de diversas mujeres. Cada una de estas salidas ha alimentado una ola de especulaciones y teorías sobre el presente sentimental del artista, quien parece estar disfrutando de una etapa distinta tras su sonada separación de Jossie Lindley. Cabe recordar que la ruptura con Lindley marcó el fin de una era en la farándula local, pues la pareja mantuvo una sólida relación de aproximadamente 30 años.