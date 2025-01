Carlos Vílchez genera rumores tras ser AMPAYADO con reconocida exconductora de televisión

Carlos Vílchez, conocido por su carismático personaje de 'La Carlota', fue ampayado junto a una reconocida exconductora de televisión. El video fue compartido por la cuenta Instarándula de Samuel Suárez, y esto generó muchas especulaciones entre los usuarios en redes sociales.

Quizás hasta este punto te estés preguntando quién es esta misteriosa mujer. Se trata nada menos que de Mónica Cabrejos, la exconductora de 'Al Sexto Día'. Sí, ella es quien aparece en el video junto a Carlos Vílchez, generando la curiosidad de muchos.

Según las imágenes captadas por una seguidora de Instarándula, ambos se mostraban en un ambiente amigable, lo que da pie a teorías sobre una posible colaboración para el canal de YouTube del humorista, titulado 'Mi tío Vílchez'.

Aunque aún no se han confirmado detalles, esta aparición podría significar que Mónica Cabrejos será la próxima invitada del programa digital. Cabe recordar que Carlos Vílchez, quien actualmente participa en 'Mande Quien Mande', siempre ha sabido mantenerse relevante en el mundo del entretenimiento peruano.

Hace unos días, en una entrevista con Trome, Milagros Pedreschi, exbailarina y cantante, reveló que mantuvo una relación con el actor en 2003, cuando ella tenía 18 años y él 35.

Esta relación, aunque pública, estuvo rodeada de controversia, ya que se creía que Carlos Vílchez aún estaba casado con su entonces esposa, Elena Vin Mathios.

Sin embargo, Milagros Pedreschi desmintió estas acusaciones, asegurando que su romance no fue clandestino. Incluso afirmó que llegó a tener una relación cercana con la familia del actor y que nunca se sintió como "la otra".

"Yo he ido he sido la típica enamorada que iba a la casa de los suegros, iba a la casa de su madre. Yo nunca me voy a sentir ni la otra ni la amante, porque es más, nosotros nunca nos escondimos", enfatizó.

Además, recordó que fueron ampayados por las cámaras de Magaly Medina en más de una ocasión, algo que no consideraron como un escándalo porque no tenían nada que ocultar.

"Él siempre dice, a mí Magaly nunca me ampayó. Magaly nos ampayó dos veces, pero nunca lo sentimos como ampay nosotros, porque estábamos en una relación. Yo no me escondía, él no se escondía", aseveró.