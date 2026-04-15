Babymetal en Perú: La aclamada banda japonesa llega a Lima con sus mejores éxitos

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La aclamada banda japonesa, Babymetal, llega a nuestro país con los éxitos que la han convertido en una de las favoritas de su género, en un único concierto en Lima el próximo 07 de diciembre en Costa 21. La preventa exclusiva en Teleticket se realizará los días 22 y 23 de abril desde las 10:00 a.m., con hasta 15% de descuento con tarjetas Interbank.

Gira mundial que incluye Latinoamérica y Norteamérica

La agrupación ícono del J-metal continúa conquistando el mundo e incluye a Latinoamérica dentro de su ambiciosa gira, que también recorrerá Norteamérica junto a invitados especiales como Halestorm y Violent Vira. Con un show explosivo que mezcla coreografías, potencia vocal y una puesta en escena única, Babymetal promete hacer vibrar Lima con sus más grandes éxitos como "Gimme Chocolate!!", "Megitsune", "Karate", "PA PA YA!!", "Distortion", "Headbangeeeeerrrrr!!!!!" y "Road of Resistance", además de temas recientes como "from me to u (feat. Poppy)", que viene destacando a nivel global.

En paralelo, la banda anunció el lanzamiento de "METAL FORTH (DELUXE EDITION)", que estará disponible desde el 26 de junio de 2026 a través de Capitol Records. Esta edición especial incluirá contenido exclusivo, versiones en vivo y remixes de alto nivel que amplían la propuesta musical del grupo.

Logro histórico en Billboard

El álbum original "METAL FORTH" hizo historia al debutar en el puesto número 9 del Billboard 200, convirtiéndose en el primer grupo japonés en alcanzar el Top 10 en Estados Unidos, acumulando más de 200 millones de reproducciones a nivel mundial y consolidando su presencia en los principales rankings internacionales.

Formadas en 2010, Babymetal revolucionó la industria musical al fusionar el metal con el pop japonés, logrando una identidad única que las llevó a compartir escenario con leyendas como Red Hot Chili Peppers, Korn y Lady Gaga. Con más de 15 años de trayectoria, el trío conformado por SU-METAL, MOAMETAL y MOMOMETAL se ha consolidado como un fenómeno global que continúa rompiendo esquemas y redefiniendo el género.

Lima será testigo de un show inolvidable cargado de energía, música y una puesta en escena de primer nivel que promete quedar en la memoria de todos los asistentes. La cita es el 07 de diciembre en Costa 21. La preventa exclusiva en Teleticket se realizará los días 22 y 23 de abril desde las 10:00 a.m., con hasta 15% de descuento con tarjetas Interbank.