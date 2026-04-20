Suheyn Cipriani representará a Perú en el Miss Grand International All Stars: "Disciplinada y decidida"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Suheyn Cipriani vuelve a sorprender y esta vez al ser anunciada como representante del Perú en el Miss Grand International All Stars. El certamen de belleza confirmó la noticia con un inesperado mensaje donde resaltó a la modelo como una mujer "disciplinada y decidida".

Suheyn Cipriani vuelve por la corona en MGI All Stars

Suheyn Cipriani acapara los titulares de la farándula peruana y no por su reciente ruptura amorosa con Macarius, sino porque, a través de su cuenta oficial de Instagram, se mostró emocionada por representar a nuestro país en un reconocido concurso de belleza como el Miss Grand International (MGI) en su nueva edición 2026 denominada 'All Stars', que se celebrará el 30 de mayo en Tailandia.

La modelo de 29 años será la encargada de portar la bandera peruana en el certamen dirigido por el tailandés Nawat Itsaragrisil, generando gran revuelo entre sus seguidores en las redes sociales, quienes no dudaron en felicitarla por volver a la pasarela y buscar traer la ansiada corona en nuestro país.

El MGI All Stars es concebido como una nueva edición especial que reunirá a concursantes con experiencia y trayectoria internacional. En ese marco, el certamen de belleza dio a conocer la noticia a través de una publicación en Instagram con un inesperado mensaje donde destacó las cualidades de Suheyn Cipriani, que inclinaron la balanza a su favor.

"Suheyn Cipriani (...) tiene experiencia en certámenes de belleza nacionales e internacionales, aportando confianza y sólidas habilidades comunicativas a su desempeño. Es conocida por su carisma (...) Con una mentalidad disciplinada y decidida, continúa desarrollándose tanto académica como profesionalmente", se lee en el comunicado.

Mensaje de Suheyn Cipriani al representar a Perú

El Miss Grand Internatinal All Stars resaltó la capacidad de oratoria y la presencia de Suheyn ante las cámaras, además de sus estudios en Psicología y amplia experiencia en los pasarelas. Finalmente, el certamen sostuvo que la joven representa "la confianza, la autenticidad y la pasión" con el objetivo de generar un impacto significativo.

Tras la confirmación de que representará al Perú, la exMiss Eco International 2019, se animó a soltar algunos mensajes en sus historias, reflejando la emoción que siente por tratar de dejar en alto el nombre de nuestro país en un evento de alcance internacional.

"¡Es oficial! No saben lo feliz que me siento de volver, vamos con todo", escribió Suheyn Cipriani en redes sociales.

Suheyn Cipriani irá al Miss Grand International All Stars por Perú.

Es así como se dio a conocer que Perú vuelve a un certamen de belleza internacional como Miss Grand International All Stars y esta vez siendo representado por Suheyn Cipriani, quien fue calificada como una mujer "con una mentalidad disciplinada y decidida".