Lionel Messi expande su imperio tras adquirir club español con más de 70 años de existencia

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para nadie es un secreto que Lionel Messi es considerado uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol. El astro argentino ha sabido consagrarse con Barcelona y en Qatar 2022 tocó el cielo con las manos tras consagrarse como campeón del mundo con su seleccionado.

Lionel Messi adquiere club español

Sin embargo, el paso de tiempo es inevitable por lo que el final de su carrera se encuentra cada vez más cerca. Consciente de ello, la 'pulga' ha comenzado a crear un imperio empresarial, no solo con su marca, sino con la adquisición de clubes en distantes partes del mundo.

Estos movimientos corporativos se siguen dando ya que desde España, se conoció que Lionel Messi adquirió el 100 % de las acciones del club catalán UE Cornellà. Este cuadro participa en la quinta división del fútbol español y se caracteriza principalmente por su línea formativa para luego ser vendidos a otros grandes de Europa.

Por ejemplo, David Raya, Jordi Alba y Keita Baldé son algunos nombres que sacó años atrás esta institución. En el comunicado oficial, la institución deja en claro que Lionel Messi busca explotar el talento catalán el cual conoce desde sus épocas de jugador en Barcelona FC.

"Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años", indicó el comunicado.

🚨 ¡La noticia del siglo! Leo Messi, nuevo propietario de la #UECornellà 🙌



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Lionel Messi y sus clubes en el mundo

Este no será el primer club donde Lionel Messi tiene importante participación desde la dirección ya que desde el año 2015 comenzó a incursionar en este tipo de actividades. Por ejemplo, hace 11 años fundó el club Leones de Rosario FC junto a su familia. Incluso, su hermano Matías es presidente de dicho elenco que también se dedica principalmente a la formación de futbolistas.

A su vez, es propietario del Deportivo LSM junto con Luis Suárez. Con sede en Uruguay, la premisa de la institución es aprovechar el talento charrúa y exportarlo a diversas partes del mundo. Por último, cuenta con acciones en su actual club, el Inter de Miami junto con David Beckham.

En resumen, Lionel Messi adquirió el 100 % de las acciones del UE Cornellà de España expandiendo aún más su imperio fuera de las canchas.