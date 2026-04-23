Luciana Fuster hizo casting para ser un ángel de Victoria's Secret: "Gracias a todos por apoyarme"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luciana Fuster está buscando dar un nuevo gran salto en su carrera como modelo. Recientemente se reveló que la ex Miss Grand International ahora busca convertirse en un ángel de Victoria's Secret, para lo cual participó en un casting que estaba abierto a nivel mundial. La modelo se mostró muy emocionada por su participación y está a la espera de una confirmación por parte de la marca de lencería.

Luciana Fuster quiere sus alas en Victoria's Secret

El Victoria's Secret Fashion Show es un evento que se realiza de forma anual desde hace varias décadas y, aunque tuvo una pausa durante algunos años debido a problemas económicos, en el 2024 volvió con mucha fuerza. Desde entonces, se le ha dado la posibilidad de participar a nuevas modelos, además de las veteranas como Adriana Lima o Candice Swanepoel.

Hace unas semanas, la marca anunció otra vez en sus redes sociales que estaba realizando un casting abierto a nivel mundial y Luciana Fuster no desaprovechó la oportunidad para enviar su postulación. En un reciente video que Victoria's Secret publicó en sus redes, se pudo apreciar la imagen de la modelo peruana entre muchas otras que aspiran a desfilar en esta importante pasarela.

Rápidamente, la noticia de su posible participación en el show de moda se volvió tendencia en redes sociales y sus fanáticos fueron a la publicación de la marca para dejarle sus buenos deseos a la modelo. Ella respondió muy emocionada y agradecida a sus fanáticos por respaldarla.

"Gracias a todos los que me están apoyando", comentó Luciana, visiblemente emocionada.

Luciana Fuster quiere ser un ángel de Victoria's Secret

Cabe resaltar que el proceso de selección de modelos de Victoria's Secret es muy riguroso, ya que las modelos que participan en el desfile se convierten automáticamente en figuras globales. Los fans de Perú también han pedido a figuras como Natalie Vértiz, Janick Maceta y Alessia Rovegno que envíen su postulación a la marca.

¿Quiénes son las mejores modelos de Victoria's Secret?

Entre las modelos más icónicas de Victoria's Secret destacan Adriana Lima, Gisele Bündchen y Candice Swanepoel. Todas marcaron época en la pasarela con su presencia, profesionalismo y estilo único. Sus participaciones ayudaron a consolidar el desfile como uno de los eventos más esperados de la moda.

En años recientes, figuras como Bella Hadid, Kendall Jenner y Taylor Hill han renovado la imagen de la marca, y ahora la modelo peruana Luciana Fuster busca sumarse a esta élite y dejar su huella en la pasarela, por lo que muchos de sus fanáticos están a la espera de los resultados del casting.