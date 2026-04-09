Carlos Zambrano se pronuncia finalmente sobre la denuncia por presunto abuso: "Estoy con la conciencia tranquila"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Carlos Zambrano reapareció públicamente luego de meses de silencio y lo hizo ya como nuevo jugador de Sport Boys del Callao. El defensor peruano se refirió a la denuncia de presunto abuso sexual que lo obligó a dejar Alianza Lima y que aún sigue su curso en la justicia uruguaya. En sus declaraciones, aseguró estar tranquilo y con la "conciencia limpia", aunque reconoció que el episodio lo llevó a alejarse del fútbol por un tiempo.

Declaraciones sobre la denuncia

Zambrano explicó que lo más duro fue enfrentar la "avalancha mediática" generada por la acusación, pese a que —según él— no existían pruebas definitivas de una presunta culpabilidad en el caso.

"Lo único duro fue toda esta avalancha que se formó sin ninguna prueba, simplemente porque alguien dijo algo y es un tema muy delicado del cual se están encargando mis abogados que tengo uno en cada país. Hablar de ese tema es entorpecer algo y no lo quiero hacer, estoy con la conciencia tranquila y sé que se va a resolver lo más pronto posible", afirmó.

El jugador insistió en que no siente culpa alguna y que confía plenamente en su defensa legal. Para él, el proceso judicial debe seguir su curso sin que sus declaraciones interfieran.

💥 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗔 𝗭𝗔𝗠𝗕𝗥𝗔𝗡𝗢: "NO ME GUSTÓ CÓMO SE DIO MI SALIDA DE ALIANZA."



El 'Kaiser' rompió su silencio y fue claro: NO COMPARTE la forma en que el club lo trató. ❌



⚠️ Además, aseguró que las acusaciones en su contra NO TIENEN PRUEBAS. pic.twitter.com/bdqQy4yoVQ — Fútbol en América (@FAamericatv) April 9, 2026

Su salida de Alianza Lima

El defensor también se refirió a cómo se produjo su salida del club blanquiazul, señalando que no estuvo de acuerdo con la forma en que fue tratado, aunque aprovechó para pedir disculpas a los hinchas de Alianza.

"No me gustó para nada la salida. No comparto la forma en la cual salí y cómo el club me trató en su momento. (...) Al final, Alianza está por encima de todo. Igual, agradecido con el club porque me dio la oportunidad. Al mismo tiempo, quiero pedirle disculpas a todos los hinchas del club".

Zambrano reconoció que durante los meses posteriores al escándalo no tuvo ganas de jugar y que por ello permaneció al margen hasta estas últimas semanas antes de ser fichado por el cuadro chalaco.

"Los meses que no estuve en actividad era porque no tenía ganas de jugar al fútbol. Las decisiones que yo tomo es porque yo mismo las quiero hacer, no me dejo influenciar por nada y llegó el momento que tenía ganas de volver a entrenar y jugar al fútbol porque cuando pasó ese tema complicado no quería saber nada del fútbol", explicó.

Bienvenido a 'El Primer Campeón' 🏆🩷



✍️ Miguel Trauco se incorpora al plantel y vestirá nuestros colores por toda la temporada 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/zs93aoSeJb — Club Sport Boys Association (@sportboys) April 7, 2026

Ahora, con su llegada a Sport Boys, asegura estar motivado y enfocado en aportar al equipo chalaco, destacando el respaldo de su entorno familiar y de los hinchas rosados.

Carlos Zambrano inicia una nueva etapa en Sport Boys, marcada por la necesidad de reivindicarse en lo deportivo y de dejar atrás la polémica que lo alejó de Alianza Lima. Consciente de que la denuncia sigue su curso, el defensor asegura estar tranquilo y dispuesto a concentrarse en el fútbol, mientras la justicia se encarga de resolver el caso.