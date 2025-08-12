Anthony Aranda 'anuncia' segundo embarazo de Melissa Paredes: "Amor, cuida al bebé"

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Inesperada confesión? Anthony Aranda sorprende a sus seguidores al revelar en plena fiesta de cumpleaños que Melissa Paredes estaría embarazada. Pues bien, el bailarín no duda en pedirle a su esposa que "cuide al bebé".

¿Melissa Paredes en la dulce espera?

Hace solo un mes, los rumores de que Melissa Paredes estaría en la dulce espera de su segundo bebé, se desató en el programa 'Ponte en la Cola' cuando la actriz soltó una inesperada frase frente a las cámaras cuando se dirigía hacia su esposo Anthony Aranda.

"Me encanta esta complicidad, este amor que tenemos tan bonito, y sobre todo que hemos, literal, luchado juntos por sacar esto adelante. Creo que muy pronto se verá el fruto de todo este amor", señaló la actriz peruana.

Ello desencadenó la interrogante sobre si la cigüeña habría llegado a su vida, una vez más, ya que como se recuerda, tiene una hija, fruto de su pasada relación con el futbolista 'Gato' Cuba.

Sin embargo, en aquel momento, Melissa lo negó todo, mientras que el popular 'Activador' confirmó que junto a su esposa ya están buscando su primer bebé juntos, lo que alimenta aún más los rumores de que la exconductora podría anunciar próximamente la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Anthony Aranda "confirmaría" embarazo de Melissa

Tras ello, un video vuelve a generar la incertidumbre sobre esta pareja. Pues bien, el portal de 'Instarándula' difundió escenas de lo que habría sido la fiesta de cumpleaños de Melissa Paredes que tuvo lugar el lunes 11 de agosto.

A su regreso al Perú, la modelo fue sorprendida por su hija y familiares con una gran celebración que incluyó la tradicional piñata. Segundos después, dicho objeto fue roto, cayendo los dulces de su interior, los cuales Melissa Paredes no dudó en tratar de atrapar la mayor cantidad posible, así ello implicara lanzarse al piso, lo que llevó a Anthony Aranda a cometer infidencia en pleno video.

"Cuidado con la embarazada. Amor, cuida al bebé, qué tienes", exclamó el 'Activado', preocupado por la integridad de su esposa, quien solo atinaba a reír mientras sostenía los dulces en sus brazos.

Finalmente, se ve a Anthony tratando de poner de pie a su esposa y posteriormente, cargarla delicadamente y cantarle su tradicional "Feliz Cumpleaños" con una gran torta al lado de sus seres queridos. Cabe destacar que ninguno de los dos se ha pronunciado sobre este suceso.

Anthony Aranda pide a Melissa Paredes "cuidar al bebé" tras lanzarle por los dulces de la piñata.

De esta manera, Anthony Aranda remece la farándula local tras gritar a Melissa Paredes, en plena fiesta de cumpleaños, que "cuide al bebé", lo que aparentemente, confirmaría que la actriz estaría embarazada de su segundo bebé.