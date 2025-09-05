Christian Cueva denuncia que alguien se hace pasar por él en redes y conversa con mujeres

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que parecía un respiro en medio de su agitada vida personal terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para Christian Cueva. El futbolista denunció que alguien se hace pasar por él en redes sociales y conversa con mujeres usando su nombre, algo que lo indignó y lo llevó a pedir ayuda a sus seguidores para reportar la cuenta falsa.

La denuncia de Christian Cueva

Christian Cueva aprovechó la suspensión de la liga ecuatoriana por los partidos clasificatorios al mundial para pasar unos días en Lima. El futbolista venía disfrutando de un respiro junto a Pamela Franco, asistiendo incluso a uno de sus conciertos en Barranco, y reencontrándose con sus hijos luego de varias semanas de distanciamiento.

Esto fue posible gracias a la conciliación que alcanzó con Pamela López, madre de los tres menores, con quien acordó el régimen de visitas. Sin embargo, su tranquilidad emocional se vio sacudida cuando descubrió que alguien estaba suplantando su identidad en redes sociales, específicamente en TikTok.

El popular 'Aladino' recurrió a sus historias de Instagram para dar la voz de alerta. Mostrando pruebas, compartió una captura de pantalla de una conversación que el suplantador había sostenido con una usuaria identificada como 'Belén'.

"Atención. Querida comunidad, se están haciendo pasar por mí en TikTok usando mi imagen y escribiendo a otras personas. Ayúdenme a reportar esta cuenta. Muchas gracias", escribió el futbolista, pidiendo la colaboración de todos sus seguidores para detener este engaño.

Su mensaje no pasó desapercibido, ya que el jugador dejó en claro que este tipo de acciones no solo lo afectan a nivel personal, sino que también podrían generarle problemas en su relación actual con Pamela Franco.

Cueva se reencuentra con sus hijos

Como ya se había mencionado, esta semana Christian Cueva logró reencontrarse con sus tres hijos. Al ser consultado sobre las condiciones que regulan las visitas tras la conciliación con Pamela López, el futbolista fue directo en su respuesta:

"No (hay ninguna negativa), la verdad que ese tema ya lo están viendo mis abogados, así que por ese lado estoy muy tranquilo. Por ambas partes las cosas se están llevando de la mejor manera, ¿no?".

Aunque el jugador buscaba pasar un tiempo tranquilo con su pareja y sus hijos, terminó lidiando con un nuevo dolor de cabeza. Christian Cueva advirtió públicamente que alguien se hace pasar por él en redes y conversa con mujeres, por lo que instó a todos sus seguidores a colaborar con el reporte de la cuenta que usurpa su identidad.