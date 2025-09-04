¿Pamela López EMBARAZADA de su quinto hijo? Paul Michael sorprende con su reacción en 'Esta Noche'

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López y Paul Michael llegan decididos a contar todo sobre su relación en el programa de la Chola Chabuca. Sin embargo, surge una inesperada pregunta que pondrá a la pareja en aprietos: ¿la ex de Christian Cueva estaría embarazada de su quinto hijo?

Pamela López y Paul Michael en 'Esta Noche'

Tras verse envuelta en una serie de escándalos mediáticos por revelarse el millonario monto que le estaría exigiendo a su expareja por la pensión de sus hijos, Pamela López vuelve a sentarse en el sofá del programa 'Esta Noche' este sábado, 6 de septiembre, pero no llegará sola, sino acompañada, nada más ni nada menos que de su actual pareja, el cantante Paul Michael, quien ha sido catalogado por distintos medios como "su colágeno", por la diferencia de edad.

La trujillana brindará una entrevista que promete abordar distintos temas como detalles de su conciliación con Christian Cueva en medio de su conflicto legal. A su vez, Paul Michael confesará su amor sin filtros a su querida "KittyPam".

"Esta entrevista rompe todos los esquemas con esta historia de amor. Si usted quiere saber qué hay más allá, si el colágeno se convierte en medicina para curar el alma, puede seguirnos en Esta Noche", expresó el conductor del programa dando un avance de lo que será la confesión de Pamela López ante las cámaras de televisión.

Paul Michael y su reacción a presunto embarazo

Sin embargo, el avance revela que habrá un giro inesperado en la historia de amor de Paul Michael y Pamela López, pues bien, ambos se ven felices sentados juntos hasta que, de pronto, un tarotista se animó a hacerles una lectura de cartas soltando lo que será una ¡tremenda bomba en la farándula!

"Me sale la carta de embarazo. ¿Estás embarazada actualmente?", se escucha decir al tarotista en el programa, lo que deja impactados tanto a la trujillana como al artista.

Especialmente, el exintegrante de la 'Combinación de La Habana' no pudo evitar realizar un gesto de sorpresa, mientras que la influencer no responde de manera directa. El video acaba ahí y deja en desconcierto a todos sobre qué es lo que revelará y si confirmará o no estar en la dulce espera de su quinto hijo.

De esta manera, se reveló que Pamela López será la próxima invitada del programa 'Esta Noche' donde se verá sorprendida con una inesperada pregunta junto a Paul Michael: ¿está embarazada?