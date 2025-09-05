Micheille Soifer estalla contra Magaly tras ser llamada 'sin talento': "Yo no perjudico la honra de las personas"

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Micheille Soifer, exchica reality y actual conductora del programa de espectáculos Ponte en la cola, no se quedó callada frente a los comentarios de Magaly Medina. Tras las fuertes críticas a su desempeño en Latina TV, la también cantante aprovechó su espacio al aire para responderle directamente a la popular 'Urraca'.

Micheille Soifer responde a Magaly

La polémica empezó cuando, en plena emisión de Ponte en la cola, Micheille Soifer decidió responder a las críticas que Magaly Medina lanzó desde su tribuna en ATV. La cantante y presentadora aseguró: "No puedo ser ajena a estos comentarios tan bajos que recibí".

Sin ponerse en plan de víctima, Micheille arremetió contra Magaly insinuando que sus comentarios eran motivados por celos profesionales: "Evidentemente, debe chocarle, se está viendo golpeada en cuanto a su rating".

La también cantante defendió el contenido de su programa, afirmando que lo que buscan es divertir a la gente sin caer en la difamación: "Lo que hacemos es divertir a la gente, sin difamar ni mucho menos, inventando ampays o perjudicando la honra y la moral de las personas".

Después de ello, Micheille señaló que le daría vergüenza haber patinado como lo hizo Magaly, en referencia a su retractación por el ampay de Angye Zapata. "Ella se jacta de ser directora periodística de su programa, sin embargo, no revisa su pauta".

Magaly arremete contra Micheille Soifer

Las críticas que desataron el enfrentamiento llegaron desde Magaly TV, La Firme el martes 3 de setiembre. En esa edición, la 'Urraca' apuntó contra Micheille Soifer diciendo que no tenía "talento ni cualidades" para estar frente a cámaras.

"A alguien le pareció buena moza, aunque sea sin talento y la chantó ahí en un programa para que funja de conductora". Pero no quedó ahí. Magaly Medina continuó con sus comentarios demoledores: "La pobre tiene tantos vacíos, a la pobre todavía le falta tanto".

Según ella, Micheille Soifer no tendría capacidad para improvisar en entrevistas, ya que su producción sería la que le dicta las preguntas y los comentarios que debe decir. "Es una lástima verla como la niña boba de la televisión, no tiene cualidades, no tiene talento. No tiene ningún tipo de recurso que la puedan mantener frente a un público".

Tras ser llamada "sin talento" en televisión, Micheille Soifer decidió responder en vivo a Magaly Medina desde Ponte en la Cola. La exchica reality dejó en claro que no piensa quedarse callada frente a los ataques.