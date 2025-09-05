Alejandra Baigorria pasa susto en conferencia luego de que una pizarra se desplomara encima de ella

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria continúa consolidando su éxito fuera de la televisión. En esta nueva faceta, la ex chica reality fue invitada a dar una conferencia, donde compartió su experiencia en el mundo empresarial. Todo iba viento en popa hasta que ocurrió lo que nadie esperaba: una pizarra de proyector cayó encima de ella en pleno escenario.

Pizarra cae sobre Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria viajó hasta Talara para dictar una conferencia enfocada en el empoderamiento femenino, un tema que viene reforzando en los últimos años desde que decidió apostar por el emprendimiento en Gamarra.

En el video que circula en redes sociales, se le ve concentrada en su ponencia frente a decenas de estudiantes y asistentes, hasta que, de la nada, una pizarra de proyector cayó repentinamente sobre su cabeza. El golpe generó un momento de tensión en el auditorio, ya que nadie esperaba que ocurriera semejante percance.

Sin embargo, la reacción de la llamada 'Gringa de Gamarra' sorprendió a todos, pues lejos de molestarse o interrumpir la charla se lo tomó con total calma y continuó con lo suyo, demostrando el profesionalismo que la caracteriza.

La misma Alejandra decidió subir el clip a su cuenta de TikTok, convirtiéndolo rápidamente en viral. En tono irónico, escribió: "Cuando estás siendo exitosa y te lanza sus malas vibras", frase que generó risas entre sus seguidores.

La publicación no tardó en atraer miles de comentarios, muchos de ellos resaltando la manera tan positiva con la que enfrentó la situación. "Eso es una cosquillita para la 'Gringa de Gamarra'", "A ti nadie te detiene" y "Sigue adelante" fueron algunos de los mensajes.

Ale Baigorria manda 'chiquita' a Mario y Onelia

En el programa Ponte en la Cola entrevistaron a Alejandra Baigorria, y uno de los temas que salió a flote fue la reconciliación de Mario Irivarren y Onelia Molina. Aunque al comienzo quiso hacerse la desentendida y evitó dar comentarios, al final terminó lanzando su 'chiquita' a la pareja.

"Ya no opino porque si lo hago, soy la mala, y si no opino, no sé qué, yo ya no quiero opinar la verdad. Yo fui y lo saludé porque soy una persona educada (¿Y ellos como reaccionaron?) me lo reservo para mí", expresó.

Lo ocurrido en la conferencia que dictaba Alejandra Baigorria en Talara terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales, luego de que una pizarra se desplomara encima de ella en plena exposición.