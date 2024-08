21/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reveladora entrevista en el programa 'Magaly TV, La Firme', Pamela López confesó que su aún esposo, el futbolista Christian Cueva enfrenta serios problemas financieros y también mantiene una significativa deuda con su madre.

Christian Cueva tendría una gran deuda

Pamela López hizo una sorprendente revelación al afirmar que Christian Cueva le debe a su madre una cantidad que inicialmente era de 80,000 soles y que ahora ha ascendido a casi 100,000 soles.

"Permíteme reírme, porque la gente no lo sabe. La gente juzga y no sabe nada de mi vida personal. Christian (Cueva) tiene una deuda muy grande con mi mamá, ya lleva 10 meses que no le paga, ni el capital, ni los intereses", afirmó Pamela López.

La deuda se ha incrementado debido a que la madre de Pamela López ha prestado dinero en múltiples ocasiones, tanto para cubrir necesidades de Christian Cueva como para ayudar a su padre.

"No solamente no le paga, sino que también mi mamá le ha hecho muchos favores en reiteradas veces que él no tenía dinero. Mi mamá le prestaba dinero para que él pueda cubrir algunas necesidades, incluso a su padre, también le llegó a prestar a su padre", añadió.

¿Por qué Christian Cueva no tiene dinero?

En la conversación, la conductora cuestionó a Pamela López sobre la razón por la que Christian Cueva sigue sin dinero a pesar de haber jugado en varios equipos, incluido uno en Arabia Saudita. En respuesta, explicó que no tenía influencia en las finanzas del futbolista, ya que esa área era manejada por otra persona.

"Desconozco, porque yo no entraba en su tema financiero. Cuando vivíamos en Brasil lo manejaba (sus finanzas) lo manejaba un brasilero que se llamaba Rodrigo Ichicahua. Él manejaba sus cuentas, yo no tenía acceso", precisó Pamela López. Además, reveló que Christian Cueva le pidió que no se involucrara en sus finanzas y que se limitara a no faltarle nada.

Magaly Medina cuestionó a Pamela López sobre cómo, a pesar de haber jugado en diversos equipos y en Arabia Saudita, Christian Cueva se encuentra en una situación financiera tan complicada.

Pamela López respondió que la falta de acceso a las finanzas de su esposo le impidió tener claridad sobre los motivos detrás de su estado económico. Christian Cueva, según su esposa, siempre le pidió que no indagara en sus asuntos financieros.

Asimismo, indicó que el futbolista le confesó que había trasladado su dinero a Panamá por consejo de su abogado y del dueño de la cevichería 'Mi barrunto', con quien tiene una amistad cercana.

"Lo último que él me confesó es que había sacado su dinero para Panamá por consejo de su abogado y de su amigo, el dueño de la cevichería, quien también le aconsejó que cambie la chapa de mi domicilio", anunció Pamela López.

La entrevista de Pamela López con Magaly Medina ha sacudido el ámbito mediático al revelar los detalles financieros críticos de Christian Cueva, incluyendo su considerable deuda con su madre.