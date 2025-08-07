Pamela López rompe su silencio tras supuesto beso con Renzo Spraggon: ¿Confirma el fin de su relación con Paul Michael?

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de que Renzo Spraggon confirmara que sí hubo "medio beso" con Pamela López, la trujillana no dudó en reaparecer en sus redes sociales y revelar si esta polémica situación generó el fin de su relación con Paul Michael.

Renzo Spraggon afirma que se dio "picos" con Pamela López

Pamela López se ve en serios aprietos y esta vez no por su situación legal con su aún esposo, Christian Cueva, sino porque se soltó una tremenda 'bomba' sobre ella: le habría sido infiel a Paul Michael con Renzo Spraggon, según Macarena Gastaldo.

Ante esta mediática situación, es que el modelo argentino decidió romper su silencio, primero en el programa 'Magaly TV: La Firme', asegurando que sí se encontró con la trujillana, pero de forma casual en la discoteca al que Elías Montalvo lo invitó.

Incluso, aseguró que fue la propia Pamela quien dio el primer paso y exclamarle un: "Ven, tú me gustas, me gustas mucho". Sin embargo, decidió dar más detalles del caso en el programa 'Ponte en la cola', aclarando que él se encuentra soltero y "no le debo nada a nadie y hago lo que quiero", sin importar si la mujer tiene novio. Seguidamente, aclaró que sí bien no fue un chape, sí se dieron "picos".

"Cuando ella me saluda fue medio pico. Nos volvimos a saludar media hora después, ella había tomado un poquito. Seguí hablando con su amiga, ella se sienta, el novio (Paul Michael) se va al baño. Ella me llama. Me dice: 'Ven', me agarra la mano, me acerco y me dice: 'tú me gustas mucho'. Y yo le digo: 'bueno, entonces cuadremos algo para vernos'", señaló Spraggon.

¿Pamela López y Paul Michael terminaron?

Tras el escándalo, Pamela López reapareció en sus redes sociales y no dudó en lanzar un inesperado video que aclaraba los rumores de si aún seguía su relación con Paul Michael, a pesar de ser acusada de haberle engañado con Renzo Spraggon.

En el material audiovisual subida en su cuenta de Instagram, se ve a la influencer con una gran sonrisa junto al hombre que conquistó su corazón tras su separación de Christian Cueva: Paul Michael. Para dejar en claro que su vínculo sentimental se mantiene firme, la pareja se lució cariñosa.

Con el fondo musical del tema 'Polémica' de Cris MJ, Paul se anima a acercarse a 'KittyPam' para darle un beso que selle el momento afectuoso y despeje la incertidumbre generada tras las declaraciones del fisicoculturista argentino.

"Sí, fue polémico, pero seguimos aquí", se escucha en la cortina musical del video subido por la trujillana.

Pamela López y Paul Michael demuestran su amor en redes tras polémica con Renzo Spraggon.

¿Tomará acciones legales contra Macarena Gastaldo?

Este escándalo partió tras las afirmaciones de Macarena Gastaldo, por lo cual, Pamela López no dudó en remarcar que tomaría acciones legales contra ella si sigue mancillando su nombre sin las pruebas necesarias que corroboren sus acusaciones.

De esta manera, Pamela López reapareció en sus redes sociales y aclaró si terminó o no con Paul Michael luego de que Renzo Spraggon afirmara que sí le dio "medio pico" en una discoteca limeña.