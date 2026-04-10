Christian Cueva se somete a nuevo 'retoquito' para mejorar su rostro: "Me ha hecho retroceder unos años".

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva sorprendió a sus seguidores al mostrar que se acaba de someter a un nuevo retoque estético, con la finalidad de mejorar su apariencia física. El futbolista acudió a su médico de cabecera para que le coloquen ácido hialurónico como parte de un procedimiento de masculinización facial. El video generó reacciones divididas entre sus hinchas.

El nuevo retoquito de Christian Cueva

A través de un reel, el volante del club Juan Pablo II apareció con un especialista en medicina estética, quien empezó a explicar el procedimiento que le aplicaría en esa ocasión. El tratamiento se enfocó en mejorar facciones de Cueva, como la distancia entre la nariz y su labio superior, además del mentón y la mandíbula.

En el video también se observa el preciso instante en que el doctor le coloca jeringas de ácido mientras Christian está acostado en una camilla. "Miren el efecto lifting, todo mejorando el surco, con un lazo genial, y lo de acá otra vez: el mentón y el contorno mandibular, cómo se ha definido mejor", dijo el especialista.

Terminado el procedimiento, se hizo una comparación y Christian se mostró muy contento con los resultados. Incluso dijo que le habían quitado varios años de encima. "Me has puesto como arriba. Ahora voy a tener problemas (...) me has hecho retroceder unos años ", dijo muy convencido del resultado.

Christian Cueva se somete a retoquito

Reacción de sus hinchas

El nuevo retoque estético de Christian Cueva no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes rápidamente iniciaron un debate en redes sociales, ya que el futbolista nunca antes se había mostrado interesado en su apariencia física, sino hasta que estuvo con Pamela Franco.

"¿El antes y el peor?", "ahí la única solución es trasplante de cabeza", "el antes y el antes de ayer", "está muy trancado, mi 'Neto'", "todo lo que te hace hacer la Franco, antes te aceptaba tal cual", "ya no hay arreglo, ni el propio 'Aladino' hace magia", "¿esa carátula aún tiene arreglo?", se lee en comentarios.

Recordemos que Christian dio que hablar hace unos días ya que en una reciente entrevista confesó que le gustaría volver a vestir la camiseta peruana, aunque es consciente de que tiene que trabajar en varios aspectos para mejorar su rendimiento y cumplir con los requisitos necesarios para estar a la altura de los demás convocados.

Es así que ahora, el cambio de Christian Cueva no solo refleja su interés por mejorar su imagen, sino también cómo los futbolistas se suman a tendencias estéticas. Sin embargo, la reacción del público demuestra que, en redes sociales, cada decisión personal puede convertirse rápidamente en motivo de debate, críticas y opiniones divididas.