Yahaira Plasencia se conmueve con la historia de una quinceañera y le dona un billetón

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La acción de Yahaira Plasencia en la reciente transmisión en vivo de Mande quien mande dejó a todos con la boca abierta. La cantante no solo se conmovió con la historia de Ruby, una de las participantes de Baila quinceañera, sino que también puso la mano en el bolsillo y demostró toda su solidaridad.

Yahaira Plasencia sorprende a quinceañera

Durante la transmisión, Ruby, una quinceañera del Callao, relató la compleja situación económica de su familia. La adolescente explicó que se gana la vida vendiendo golosinas y chifles para ayudar a su mamá, mientras que su padre, albañil de profesión, enfrenta problemas de salud.

Su historia, cargada de esfuerzo y valentía, conmovió a Yahaira Plasencia, quien interrumpió el programa para expresar su respaldo.

"La verdad que es admirable lo que hace esa pequeña. A pesar de su corta edad, me encanta como ayuda a su mamá, me hace recordar mucho a mí", comentó la salsera antes de anunciar su donación de 1.500 soles.

El gesto provocó lágrimas de emoción en Ruby y su madre, y el público presente aplaudió la iniciativa de la cantante. "Sigue estudiando mi amor, sigue ayudando a tu mami que es una bendición. Dios siempre te va a bendecir por ser una buena hija", agregó Yahaira, visiblemente emocionada.

@chismecitoscalientitos #YahairaPlasencia se conmueve con la historia de una #quinceañera y le dona un #billetón ♬ sonido original - chismecitos

Yahaira Plasencia responde a Leslie Shaw

Yahaira Plasencia ofreció una entrevista reciente y no dudó en responder a Leslie Shaw tras las críticas sobre el vestuario que usó en el videoclip de "Mala amiga", donde colaboró con la cantante Marisol.

En conversación con el diario Trome, la salsera aseguró sentirse tranquila, destacando que tiene muchas presentaciones y está enfocada en su carrera musical, por lo que las críticas no le restan energía ni importancia.

"Sigo trabajando muchísimo y ando proyectada en lo mío. No tengo nada que decir (sobre los comentarios de Leslie), que diga lo que quiera", expresó la ex de Jefferson Farfán.

Además, agregó: "¿Cuándo me han visto responder? Yo sé a quién le respondo y a quién no. Mi cabeza y mi energía están enfocadas en producir música, no le presto a atención a nada ni a nadie".

Yahaira Plasencia se conmovió con la historia de Ruby, una quinceañera del Callao que se gana la vida ayudando a su mamá, y decidió donarle un billetón. La acción combinó apoyo económico y palabras de motivación, dejando un momento memorable tanto para la adolescente como para los televidentes.