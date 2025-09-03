Carlos Galdós confiesa distanciamiento con su hija tras negarle el pago de la carrera: "Conmigo no cuentes"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Galdós se conmovió al hablar del distanciamiento con su hija tras negarle la carrera universitaria, y explicó cómo esta decisión marcó un antes y un después en su relación familiar. El conductor sostuvo que su postura buscaba enseñarle autonomía y el uso de las herramientas que un padre debe dar, sin administrar su vida.

Carlos Galdós negó apoyo a su hija

En un video reciente publicado en TikTok, Carlos Galdós relató un episodio que ocurrió hace cuatro años y que, según sus palabras, fue "ultra incómodo". Su hija le pidió apoyo económico para iniciar sus estudios superiores, pero la respuesta del conductor de Encendidos fue tajante: "No te voy a pagar la carrera. Lo siento, conmigo no cuentes".

El también comediante explicó que su decisión no era un acto de indiferencia, sino parte de su filosofía de crianza: otorgar herramientas sin asumir la responsabilidad completa de la vida de los hijos.

"¿Por qué tendría yo que abrirte la puerta? Usa la llave, aprende a usarla", le dijo en aquel momento. La reacción inmediata fue el silencio de su hija, que duró seis meses y provocó tensiones dentro del núcleo familiar.

Carlos Galdós y el duro silencio de su hija

Durante esos seis meses de distanciamiento, Carlos Galdós enfrentó un periodo complicado y reflexionó sobre el rol de un padre en la vida de sus hijos. Reconoció que la falta de comunicación fue dolorosa: "Me costó el silencio de mi hija. Me costó un juicio muy incómodo por parte de ella y ciertos sectores de la familia", comentó en su video.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la hija del conductor comprendió el mensaje y logró avanzar por sus propios medios. "Cuatro años después, le está ocurriendo que descubrió que podía", aseguró Carlos Galdós.

Más allá de este episodio, Carlos Galdós aprovechó para exponer su visión sobre la paternidad y el valor de la independencia: "Yo como padre les doy las herramientas a mis hijos, pero yo no les tengo que construir ni la casa ni la vida. Así de simple", expresó.

Su declaración ha generado debate en redes sociales y medios de comunicación. Mientras algunos usuarios respaldan su enfoque, otros consideran que la decisión fue dura y excesiva. Carlos Galdós, por su parte, se mantiene firme y asegura que los resultados justifican el proceso.

Carlos Galdós confesó el distanciamiento con su hija luego de negarle el pago de la carrera, explicando que la medida buscaba fomentar autonomía y valores de independencia.