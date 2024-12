"Cochi: La Última Cena" fue un éxito total: Zion, Yomo y RKM & Ken-Y brillaron en el escenario

08/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Nadie se quedó sin bailar! Los fanáticos del reggaetón vivieron la mejor noche de sus vidas este sábado 7 de diciembre en "Cochi: La Última Cena", donde Zion, RKM & Ken-Y y Yomo se presentaron en un mismo escenario y lo dejaron todo interpretando sus éxitos más memorables, desde los temas de la old school hasta los más actuales.

El primero en pisar la tarima fue Yomo, que se encargó de abrir la ronda de shows de los artistas con increíbles canciones que han persistido en la memoria y corazón de sus más grandes fanáticos. Seguidamente, subió al escenario Zion, quien se presentó por primera vez en solitario y quien imprimió el toque old school que tanto reclamaban los asistentes del evento durante toda la noche.

Posteriormente el dúo RKM & Ken - Y hizo su aparición en el templo y brillaron en lo que fue su última presentación como dúo en las tarimas peruanas. Los intérpretes de "Llorarás", "Igual que ayer", "Down", "Te regalo amores", "Me matas", entre muchos otros éxitos, hicieron que todos los seguidores del buen reggaetón canten y bailen hasta más no poder.

A los tres artistas internacionales también se sumaron grandes DJ's que se aseguraron que no pase un solo minuto en el que Cochi no tenga buena música para todos. DJ Sandunga Baby, DJ Pedro Loop, DJ Carpio, DJ Paul y DJ Cano estuvieron en 'los platos' repartiendo toneladas de temas que llevaron a todos los asistentes a un viaje por las diversas generaciones que ha atravesado el reggaetón.

Cochi fue una gran experiencia

La experiencia Cochi no fue solo ver a las grandes estrellas sobre el escenario 360° que dejó fascinados a todos, sino que también los fieles fanáticos pudieron disfrutar del show a cargo de las bailarinas que se montaron al estrado para demostrar sus mejores pasos sandungueros.

Además, los asistentes al festival de reggaetón más esperado por todo el mundo pudieron gozar de la Zona Experiencia, donde todos aquellos que estuvieron dispuestos podían recibir la gran bendición del Tío Bombo. Los más atrevidos se montaron al toro mecánico y las más coquetas pudieron ir a maquillarse con muchos brillos y hacerse preciosos peinados en Cochi Hottie. También hubo shots, merch oficial y más juegos a disposición de todo el público.

No cabe duda que Cochi: La Última Cena fue un gran evento que nadie se quiso perder. Por eso grandes figuras del espectáculo peruano se hicieron presentes entre el público, entre ellas Rosangela Espinoza y María José Vigil, más conocida como 'Majo con sabor', quienes no dudaron en acudir al festival donde Zion, Yomo y RKM & Ken-Y hicieron su majestuosa presentación.