¿Jazmín Pinedo embarazada? Exchica reality hace INESPERADO anuncio junto a su novio Pedro Araujo

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jazmín Pinedo remeció la farándula tras mostrar en un video su vientre y realizar un inesperado anuncio junto a su novio Pedro Araujo. ¿La exchica reality de 'Esto es Guerra' estaría embarazada?

Jazmín Pinedo y su novio Pedro Araujo lanzan inesperada noticia

En las últimas horas, la popular 'Chinita', Jazmín Pinedo, ha acaparado las portadas de los medios de espectáculos tras compartir un inesperado video en su cuenta de Instagram, despertando la ilusión de sus seguidores. Pues bien, en el material audiovisual se muestra su vientre con las manos de su novio Pedro Araujo, lo que dejó la interrogante de si se trataría del anuncio de un "embarazo" y de un posible nuevo integrante en la familia con el uruguayo, ya que la escena lleva la frase "ya es una realidad".

Pese a que la pareja ha demostrado que su amor está más fuerte que nunca, la conductora de televisión dejó en claro que no estaría en "la dulce espera", sino que se mostró más radiante que nunca por dar un importante paso en su relación de más de tres años.

De acuerdo al video en sus redes sociales, la 'Chinita' sostiene un papel con la frase "New proyect" para seguidamente enfocar la construcción de una vivienda en un terreno abierto, así como la firma de un contrato, lo que dejaría entrever que su inesperado anuncio sería un nuevo proyecto con "Araujo Construcciones".

Jazmín Pinedo y Pedro Araujo con proyectos inmobiliarios

Con las imágenes difundidas en sus redes sociales, Jazmín Pinedo demostraría que habría concretado la venta de una casa, que aún se encuentra en edificación, tal como ha ocurrido previamente con otros proyectos impulsados por la empresa constructora de su novio.

Como se recuerda, no es el primer proyecto de la pareja, pues en octubre del 2025 construyeron su primera casa en Uruguay con estilo drywall, ubicada entre el mar y el bosque en Punta del Este. Aunque muchos especularon que sería como "su nidito de amor", ella dejó en claro que se trataba de una inversión inmobiliaria y estaba en venta.

Jazmín Pinedo sorprendió a sus seguidores con un inesperado video donde muestra su vientre con un importante anuncio. Pese a que muchos consideraban de que se trataría de que estaría embarazada, ella junto a Pedro Araujo dejaron en claro que no, sino que se trata de un nuevo proyecto inmobiliario de la empresa que administra junto con su pareja.