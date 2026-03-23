Madre de la hija de Said Palao explota contra burlas por el ampay y revela que habló con él en privado

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reciente ampay de Said Palao, difundido en redes y programas de espectáculos, sigue generando repercusiones. En medio de la polémica, Aleska Zambrano, madre de la hija mayor del chico reality, decidió romper su silencio y fijar postura.

A través de mensajes y transmisiones en vivo, la influencer dejó claro que no opinará públicamente sobre la conducta de su expareja, pues considera que la vida privada debe mantenerse fuera del espectáculo cuando hay niños de por medio.

Habló con Said

En su pronunciamiento, Zambrano subrayó que su principal preocupación es proteger a su hija de la exposición mediática tras la revelación que afectó la imagen pública de Palao.

"Yo los entiendo, porque siempre comento los ampays que salen, pero en este caso quiero que entiendan: nunca voy a hablar sobre esto, porque involucra al papá de mi hija".

Así lo afirmó, recalcando que cualquier opinión sobre el caso ya se la comunicó directamente a Said Palao de manera privada, sin revelar mayores detalles de dichas conversaciones.

"Esté mal o esté bien lo que haya pasado, no lo puedo hacer por respeto a mi hija. Lo que yo pienso o haya querido decir ya se lo dije a él directamente, ahí acaba, ahí muere", puntualizó.

Explota contra burlas

La influencer también lanzó críticas hacia el tratamiento que algunos espacios dieron al escándalo. En particular, cuestionó la actitud de los conductores del podcast "La Manada", quienes, según Zambrano, se burlaron del sufrimiento de Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren, en medio de la difusión del ampay, calificando de "malvada y desatinada" la forma en que se ironizó sobre el dolor ajeno.

"Lo que sí tengo que comentar, y que me ha parecido de locos, es que se hayan burlado de esa manera de Onelia, que evidentemente está sufriendo demasiado. Nadie tiene derecho a burlarse de los sentimientos o de lo que puede estar sintiendo esa persona en estos momentos cuando la persona que amas te falló", expresó con indignación.

Desde Miami, donde reside actualmente, Aleska Zambrano insistió en que no se prestará a alimentar especulaciones sobre el padre de su hija, marcando su distancia del espectáculo mediático. Además, pidió a sus seguidores dejar de insistir en el tema y enfocar su energía en proyectos personales, recordando que detrás de las cámaras existen situaciones dolorosas que merecen empatía y respeto.

La madre de la hija de Said Palao cerró su intervención con una advertencia ética: "Solo decirles que todo regresa. Cuando uno obra mal, le va mal", en referencia a la importancia de actuar con consideración y humanidad ante las crisis personales de los demás.