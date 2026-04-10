Jesús María: Sicario que intentó matar a mujer asegura que actuó por encargo de su expareja

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 24 de marzo, gran parte de Jesús María quedó conmocionado luego que un sicario intentara acabar con la vida de una mujer en la puerta de su condominio. Aquella vez, la víctima salvó de milagro luego que el arma de fuego que utilizó el sujeto se trabara cuando intentaba dispararle a solo centímetros.

Sicario actuó por encargo de expareja

Por suerte, agentes de la Policía Nacional del Perú, pertenecientes a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), capturaron al autor de este atentado para posteriormente conocer al detalles de este frustrado crimen.

En diálogo con el coronel Víctor Revoredo, el sicario identificado como Cristian Cabrera Pizarro, alias 'Volado', aseguró que le iban a pagar hasta 2000 soles por quitarle la vida a Yacith Mery Sangama en un condominio de Jesús María.

Además, la revelación más importante que hizo fue que la expareja de la víctima, José Luis Amasifuén, fue quien lo contrató para cometer este crimen. Según precisó, una amistad de el lo contactó en el distrito de San Miguel por lo que luego le dieron detalles de la mujer a la que debía quitarle la vida.

"Una amistad del señor José Luis. Era un trabajo por necesidad", indicó el sujeto quien también precisó que solo le pagaron 500 soles ya que el trabajo no se completó.

Lamentablemente, a pesar de la confesión de este delincuente, quien además indicó que estuvo preso en el Penal de Lurigancho, el autor intelectual de este intento de asesinado, José Luis Amasifuén continúa en libertad mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Continúa investigación

Es importante precisar que Amasifuén si fue arrestado días atrás y llevado a la comisaría de Jesús María para pasar por las diligencias de rigor. Sin embargo, luego del plazo de ley quedó en libertad, eso sí, si el caso continúa su curso, sería acusado por tentativa de feminicidio.

Además, nuestro medio pudo conocer que el presunto móvil del intento de asesinato se debe a una deuda de 220 mil dólares de una propiedad que tenían cuando vivían juntos. Incluso, la mujer indicó que esta no es la primera vez que el sujeto comete un acto similar el cual ya habría sido denunciado con anterioridad.

Es así que, el sicario que intentó matar a una mujer en Jesús María reveló que actuó por encargo de la expareja de su víctima. Además, contó que solo le pagaron 500 soles por este crimen al no completarse el trabajo.