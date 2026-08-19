Curwen arremete contra Tonino y lo tilda de "miserable" por hablar del ampay de Carla Campos

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ampay de Carla Campos sigue dando que hablar y esta vez generó un inesperado roce entre Curwen y Tonino. Durante una reciente transmisión de Todo Good, Víctor Caballero cuestionó a su compañero por comentar las imágenes de la influencer junto a Alonso Grimaldo y llegó a tildarlo de "miserable".

Curwen arremete contra Tonino

Todo comenzó luego de que Magaly TV, La Firme difundiera unas imágenes en las que Carla Campos aparece junto a Alonso Grimaldo en una discoteca. El caso rápidamente generó comentarios en redes sociales, sobre todo por el vínculo sentimental que la joven influencer mantenía con Curwen.

Tonino, amigo de Curwen, abordó el tema a través de un live de TikTok. Su intervención no pasó desapercibida y terminó siendo comentada por el propio Víctor Caballero durante una emisión de Todo Good.

Curwen contó que posteriormente vio la transmisión de su compañero y no ocultó su molestia por la forma en que Tonino trató el ampay. Según explicó, consideraba que estaba aprovechando la repercusión del caso para conseguir mayor alcance en sus plataformas.

"El único que no ha farmeado ayer es Furrey, porque había cierto miserable que yo lo veía en TikTok, yo lo he visto", afirmó Curwen durante el programa.

La expresión llamó rápidamente la atención, pues estaba dirigida a su propio compañero de transmisión. Además, el creador de contenido reparó en un detalle particular de la intervención de Tonino: que este pidiera a los usuarios que lo siguieran.

"Encima dice 'sígueme', no pedía likes, pedía que lo sigan", comentó Curwen, dejando clara su incomodidad con la estrategia utilizada por Tonino mientras hablaba sobre el ampay de Carla Campos.

Tonino no duda en responder a Curwen

Ante los cuestionamientos de Curwen, Tonino decidió responder con humor durante el intercambio. El integrante de Todo Good explicó que la manera de solicitar seguidores en TikTok había sido producto de un consejo que recibió anteriormente.

"Es que alguien me enseñó eso, primero que te sigan, visionario", contestó Tonino, aunque no reveló quién le había dado dicha recomendación.

Además, Tonino defendió su intervención y aseguró que su intención era respaldar a Curwen, no perjudicarlo ni sacar conclusiones sobre las imágenes protagonizadas por Carla Campos y Alonso Grimaldo. "Yo estoy que te apoyo, yo dije no veo nada en la foto", manifestó durante la transmisión.

Así, el ampay de Carla Campos terminó provocando un intercambio entre Curwen y Tonino. Víctor Caballero tildó de "miserable" a su compañero por hablar del caso y cuestionó que pidiera seguidores mientras comentaba las imágenes.