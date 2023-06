Dayanita revela que le gustaría trabajar con Carlos Álvarez: "Es un excelente maestro"

12/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Será el nuevo jale en "El reventonazo de la chola"? La popular Dayanita toma con buen humor las invitaciones al programa que dirige Ernesto Pimentel, pues está dispuesta a empezar de cero en el canal de Pachacámac, pero por otro lugar anunció su deseo de trabajar con Carlos Álvarez, a quien calificó de maestro.

Dayanita habla de sus proyectos

En una nota que emitió "América Espectáculos" la actriz cómica de Iquitos reveló que está agradecida por las invitaciones que recibe semana a semana del programa cómico de los sábados de América TV.

"Yo creo que una empieza de a pocos, a veces hay gente que va a hablar miles de cosas pero uno no sabe la realidad. Tampoco yo no voy a ir a contar o decir: 'Mira estoy en tal lugar' (...) Estoy yendo de invitado (al reventonazo), gracias a Dios hay trabajo, hay que seguir avanzando y mucho más; muy pronto tendrán noticias", expresó.

Por otro lado, el reportero le comentó que Carlos Álvarez había tenido muchos halagos con ella, a lo que Dayanita confesó que siempre le ha parecido un gran cómico y que estaría encantada de trabajar con él.

"Me encanta su trabajo, es un excelente maestro, es un monstruo de la comicidad (...) A mi también me encantaría trabajar con él, me encantaría ser parte de su elenco", puntualizó.

Como se sabe, Dayanita es una invitada frecuente del programa "El reventonazo de la Chola" tras su abrupta salida de "JB en ATV", pero hasta el momento, aún no se ha visto luces de un contrato con el programa cómico de Ernesto Pimentel o algún otro canal.

Dayanita incursiona en OnlyFans

Según las declaraciones de Dayanita, la suscripción a su contenido exclusivo tendría un costo de 100 dólares y estaría dirigido tanto a hombres como a mujeres. "Voy a hacer contenido para damas y caballeros, es por eso que estoy cobrando así", contó.

Sin embargo, todo indica que se trató de una broma. "Lo qué pasa es que he intentado abrir mi OnlyFans, pero falta un poquito más de papita el caldo", añadió.

Dayanita, conocida por su espontaneidad y sentido del humor, aclaró rápidamente que sus declaraciones sobre OnlyFans eran parte de una broma.

En este sentido, afirmó que aunque había considerado la idea de abrir una cuenta en la plataforma, aún no se sentía lista para dar ese paso; además, reveló que antes de embarcarse en un proyecto de esa índole, sentía la necesidad de someterse a ciertas cirugías estéticas y seguir trabajando en la televisión.

Es así que, Dayanita continua siendo uno de los personajes más controvertidos de la TV, y después de romper contrato con Jorge Benavides, ahora busca trabajar con Carlos Álvarez o Ernesto Pimentel.