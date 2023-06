¿Tiene cirugías? El sorprendente cambio físico de Jossmery Toledo a través de los años

La modelo Jossmery Toledo ha vuelto a tener relevancia en las últimas semanas debido a su ampay con el futbolista Paolo Hurtado; por lo que anoche "Magaly TV, la firme" emitió una nota en la que destapó el gran cambio físico que ha tenido la expolicía, y hasta se rumorea que tiene cirugías.

Todo empezó a raíz que ha exparticipante de "Esto es guerra" mostró en sus redes sociales que se había sometido a una micropigmentación de labios, por lo que los reporteros de Magaly decidieron hacer un análisis sobre el cambio de la expolicía con ayuda de una doctora.

Según explicó la especialista en cirugía estética, la modelo se habría sometido a más de un tratamiento con ácido hialurónico.

Por otro lado, también habló sobre sus cejas y rostro en general, diciendo que los resultados no eran los mejores.

En un momento de la nota, Magaly recordó una entrevista que le hizo a la influencer hace unos años, donde expresó que no tenía casi ninguna cirugía.

"Todo es natural, excepto la nariz. No tengo senos, tampoco me puse trasero, porque este (mostró su cuerpo) crece la raíz que tú vas ejercitándote", reconoció la modelo en aquel entonces.

Pero esto cambio tiempo después, ya que la misma Jossmery Toledo contó mediante redes sociales que se había sometido a una cirugía de aumento de busto.

La conductora del programa de espectáculos de ATV no pudo evitar dar sus comentarios sobre el cambio que ha tenido la modelo a través de los años, pues comentó que los médicos que la tratan hacen un mal trabajo y hasta se atrevió a compararse con la expolicía.

"No sé si Jossmery no tiene espejo en su casa (...) Miren cómo se le levanta la ceja, eso es cuando te ponen mal el botox. Yo no sé dónde irá, pero donde se lo haya hecho (los tratamientos estéticos), no vayan", sentenció.