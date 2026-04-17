Deysi Araujo LLORA al revelar que tiene nuevos problemas con sus vecinos: "Me quieren sacar dinero"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Deysi Araujo volvió a hacer una denuncia pública contra sus vecinos del edificio de San Isidro, donde vive. Según la pelirroja, le han subido el pago de mantenimiento mensual, asegurando que es la persona que más consume agua, lo cual ha desmentido tajantemente, indicando que ella ni siquiera lava ropa porque no tiene lavadora ni secadora.

Deysi Araujo llora por problemas con sus vecinos

A través de una publicación en Instagram, Deysi aseguró que sus vecinos se están sobrepasando con ella, ya que es la única persona a la que le han subido el costo del mantenimiento, algo que le parece inaceptable y que, según afirma, solo lo harían con la intención de sacarle dinero para fastidiarla.

"A como dé lugar quieren sacar mi dinero... Yo pago el mantenimiento, pese a que no me dejan usar las áreas comunes , y resulta que ahora me han subido el mantenimiento. No entiendo, estoy cansada", dijo con lágrimas en los ojos.

Asimismo, resaltó que cuando se mudó a San Isidro no pensó que iba a tener tantos problemas, ya que su único objetivo era vivir tranquila. Deysi reveló que anteriormente pagaba 570 soles de mantenimiento mensual, pero con el incremento ahora debe desembolsar 680 soles.

"¿Por qué a mí? Deberían subirle a todos los departamentos, no solamente a mí. Ya no puedo con gente de m****a, ¿por qué no son felices? Yo me cansé", sentenció.

Deysi Araujo cría cuyes en su departamento

Hace dos años, Deysi Araujo decidió ser fiel a sus raíces cajamarquinas y puso un criadero de cuyes en su lujoso departamento de San Isidro, pese a que hace poco fue multada por hacer una fiesta en el lugar e incomodar a sus vecinos. Sus fanáticos no pudieron evitar comentar sobre ello y la advirtieron que tenga cuidado.

Mediante su cuenta de TikTok, la influencer contó que se siente muy sola en su departamento y por ello decidió comprar cuyes para criarlos, además, dejó claro que no son para consumo, sino que son sus mascotas.

"Desde que me mudé a San Isidro todas mis amigas me dicen 'pituca'. No soy pituca, yo no tengo nada de pituca, solamente mis cuyes son pitucos. Les voy a mostrar a mis cuyes pitucos que he traído a vivir a San Isidro, pero como no tengo chacra para sacar el choclo, la panca. Así que le he comprado unos choclitos", contó Deysi en un video.

Es así que, el caso ha generado indignación entre sus seguidores, quienes cuestionan el accionar de los vecinos. Deysi Araujo insiste en que el aumento es arbitrario y espera una solución justa. Mientras tanto, sus seguidores le han pedido que por si propio bienestar debería considerar mudarse o vender el departamento.