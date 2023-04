Día Internacional del Beso: Usuarios recuerdan el apasionado y efusivo ósculo de Fiorella Cayo

En el Día Internacional del Beso, los usuarios en redes sociales recordaron uno de los momentos que marcó la farándula peruana. Se trata del apasionado y efusivo ósculo que protagonizó la actriz Fiorella Cayo.

En febrero de este año, las cámaras del programa de espectáculos "Amor y Fuego" captaron a Fiorella Cayo dándose efusivos besos con un joven, que responde al nombre de Javier Carulla Arribas, en un estacionamiento ubicado en el sur de Lima.

En las imágenes se observa al joven sujetando a la actriz del cabello, la cintura y otras partes del cuerpo. Ella, por su parte, corresponde y continúa con los apasionados ósculos. Finalmente, sellaron la escena con un tierno abrazo y, según el programa de espectáculos, él la dejó en su casa de playa.

Al parecer, Javier Carulla Arribas habría conquistado el corazón de Fiorella Cayo. Y fue la única vez que fue captado junto a la actriz.

En una segunda oportunidad ambos fueron abordados por un reportero de "Amor y Fuego". Sin embargo, la actriz evitó dar alguna declaración ya que se sentía fastidiada debido a la difusión de las imágenes.

"No se pasen. No tienen ningún derecho a sacarme una imagen de un beso apasionado que tengo todo el derecho de tener. No voy a dar ninguna declaración", dijo.