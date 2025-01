Diana Sánchez le "ROBÓ" UN BESO a Giacomo Bocchio tras su eliminación de 'El Gran Chef'

21/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Diana Sánchez fue eliminada del programa 'El Gran Chef Famosos' (EGCF). Ubicándose en el cuarto lugar, su participación en el reality culinario llegó a su fin, y dejó a todos los fanáticos del formato sumamente conmovidos. Lo más llamativo de su despedida se dio cuando Giacomo Bocchio le dedicó algunas palabras, ocasionando que la ex chica reality se anime a "robarle" un efímero beso.

Diana Sánchez le robó un beso a Giacomo a su salida de EGCF

La más reciente edición de ECGF definiría a los últimos tres finalistas de la 'Super revancha'. Si bien el desempeño de Sánchez fue uno de los mejores durante la temporada, tuvo ciertas complicaciones al momento de ejecutar el platillo de la noche. Por tal motivo, los jurados eligieron a Canchita Centeno, Ricky Trevitazzo y Jota Benz para que continúen en la competencia, eliminando definitivamente a Diana.

Al anunciarse su salida, el ambiente adquirió nostalgia, ocasionando que los participantes y jueces se sintieran conmovidos. Uno de los primeros en tomar la palabra fue Giacomo Bocchio, quien, desde la incursión de Diana en el reality, fue muy cercano a ella. Por ello, el chef tacneño no dudó en destacar su paso por la competencia.

"De verdad que eres una máquina para hacer reír a la gente, para transmitir tu carisma, ese cariño que tienes por las personas. Ese lado humano tan grande que tienes (...) Eres una mujer realmente espectacular. Tu esposo tiene mucha suerte de tener una mujer como tú, tan poderosa y aguerrida. Te felicito, has ganado un amigo cocinero para servirte", mencionó Giacomo.

Luego de algunas dedicatorias por parte del jurado, Diana Sánchez tuvo que retirarse del set, no sin antes ser aplaudida por sus excompañeros. Además, fue Bocchio quien la acompañó a la salida tomándola del brazo. Aquel momento no fue desaprovechado por ella, quien emocionadísima, decidió robarle un beso en la mejilla.

La vez en que Giacomo le hizo "el pare" a Diana por coquetearle

Durante un episodio de la temporada pasada, la ex chica reality fue invitada para conducir la competencia culinaria, en reemplazo de Peláez. Durante su estadía, no dudó en 'piropear' a Giacomo, por lo que él se sintió incómodo y no evitó sonrojarse. No obstante, y ante la insistencia de Diana, él decidió hacerle el 'pare'.

"¡Qué pesada! Oye, va a venir mi novia y se va a molestar contigo", manifestó Bocchio, a lo que Diana rápidamente respondió: "ya me has contado que han terminado". Esto provocó que el chef negara tal afirmación, reaccionando entre risas.

Fue así que, tras participar nuevamente en 'El Gran Chef', Diana Sánchez fue eliminada de la competencia. No obstante, su salida del reality estuvo marcada por un momento emotivo, en donde además se animó a robarle un rápido beso a Giacomo Bocchio.