¿Distanciados? Alejandra Baigorria INGORA a Said Palao en el Día del Padre y solo saludó a su papá

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación de Alejandra Baigorria y Said Palao sigue dando de qué hablar luego del ampay que el chico reality protagonizó en Argentina. La empresaria pasó por alto saludar a su esposo por el Día del Padre a través de redes sociales y solo optó por realizar una publicación con su padre, Sergio Baigorria, lo cual ha despertado rumores de una posible crisis matrimonial.

Alejandra ignora a Said en el Día del Padre

La 'Gringa de Gamarra' siempre se ha caracterizado por ser muy detallista con su esposo, ya que lo felicitaba en fechas especiales como su cumpleaños, fiestas de fin de año y, por supuesto, el Día del Padre, pues Said tiene una hija de su anterior relación. Sin embargo, esta vez decidió ignorarlo completamente.

Alejandra realizó varias publicaciones a lo largo del día en su cuenta oficial de Instagram, pero en ninguna aparecía Said Palao. La única publicación alusiva al Día del Padre fue la que hizo con su papá, donde aparecen ambos en lo que parece ser un vuelo en helicóptero, además de una foto de cuando ella era bebé y su padre la cargaba.

Alejandra Baigorria ignora a Said en el Día del Padre

Cabe resaltar que Said Palao pasó el día con su hija y compartió un emotivo mensaje en el que agradecía poder estar presente en el crecimiento de su pequeña y por haberle enseñado a ser una mejor persona. También agradeció a su padre por haberle dado la vida y lo felicitó en el mismo mensaje.

Un detalle importante es que Said mostró que estuvo en un exclusivo club. De hecho, apareció junto a su familia, incluyendo a su padre y su hija, pero en ningún momento publicó una foto con Alejandra. No obstante, ella también estaba en el mismo lugar, ya que en sus historias se hizo pública una foto del club, pero tampoco mostró a Said.

Alejandra pone el pecho por Said

Después de ser cuestionada por su situación sentimental con su esposo Said Palao y si ya lo habría perdonado tras las imágenes difundidas en marzo de este año en una despedida de soltero llevada a cabo en Argentina, Alejandra decidió pronunciarse.

"Es mi vida, no jodan, estoy respondiendo como respondería en un live porque en televisión no puedo responder así", manifestó Alejandra Baigorria en el programa de streaming de María Pía Copello.

Al ser consultada por su estado emocional, la empresaria mencionó que ella no recibe consejos y es clara con sus decisiones, afirmando que si se equivoca, lo aceptará.

"Yo estoy bien, estoy tranquila, toda la vida he tomado las decisiones en base a mí, nunca se las consulto a nadie, no recibo consejos de nadie, si la gente me quiere aconsejar bacán pero yo soy una persona que, si me he equivocado, me equivoqué, pero yo siempre he tomado las decisiones en base a mí", agregó.

Es así que, la ausencia de publicaciones entre Alejandra Baigorria y Said Palao en una fecha tan significativa ha reavivado especulaciones sobre su relación. Aunque ambos compartieron actividades familiares por separado, la falta de interacción pública alimenta rumores de crisis. Sin confirmaciones oficiales, todo queda en el terreno de la interpretación y la incertidumbre.