República Dominicana: Incendio en exclusivo resort deja una turista muerta y más de 1.700 evacuados

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Unas vacaciones que debían estar marcadas por el descanso y la tranquilidad terminó convirtiéndose en una tragedia en República Dominicana. Un gigantesco incendio arrasó parte de las instalaciones del resort Viva Wyndham Dominicus Beach, ubicado en Bayahíbe, dejando como saldo una turista italiana fallecida y más de 1.700 personas evacuadas. Mientras las autoridades lograron controlar la emergencia, las causas del siniestro continúan bajo investigación.

Incendio en resort deja un muerto

El incendio se desató el viernes en este exclusivo complejo turístico, considerado uno de los más visitados de la zona caribeña. Las llamas se propagaron con rapidez por varias áreas del establecimiento, obligando a huéspedes y trabajadores a abandonar las habitaciones y dirigirse a zonas seguras. La magnitud del fuego generó momentos de tensión entre cientos de visitantes que se encontraban disfrutando de sus vacaciones.

La víctima mortal fue una turista italiana de 46 años. De acuerdo con los reportes preliminares, la mujer sufrió una crisis respiratoria mientras se encontraba en la playa, lugar al que había acudido para colaborar durante las labores de evacuación. Su fallecimiento ha generado conmoción tanto entre los huéspedes como entre las autoridades locales y representantes diplomáticos italianos.

Además de la víctima fatal, tres personas tuvieron que ser trasladadas a centros médicos para recibir atención especializada, mientras que otras seis fueron asistidas en el mismo lugar de la emergencia. Afortunadamente, la rápida reacción de los equipos de rescate permitió evacuar a más de 1.700 personas y evitar que la tragedia alcanzara proporciones aún mayores.

Imágenes captadas desde el aire mostraron enormes columnas de humo negro elevándose sobre el complejo turístico, mientras intensas llamas consumían parte de las edificaciones. Según las primeras evaluaciones, las condiciones climáticas habrían contribuido a la rápida expansión del fuego. Los fuertes vientos y la presencia de techos elaborados con hojas de palma habrían favorecido la propagación de las llamas.

@dw_espanol Arde un resort de lujo con miles de turistas en República Dominicana Un incendio de gran magnitud en un complejo turístico de Bayahibe obligó a evacuar a unos 1.700 huéspedes. Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron sofocar las llamas. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de una turista e investigan el origen del siniestro. ♬ Originalton - DW Español

¿Qué se sabe de las causas del incendio?

Las autoridades informaron posteriormente que el incendio fue controlado y que los huéspedes afectados fueron reubicados en otros hoteles de la zona. Asimismo, precisaron que las actividades turísticas en Bayahíbe y sus alrededores continuaron desarrollándose con normalidad, pese al impacto generado por el siniestro.

Por otro lado, la embajada de Italia activó un operativo de asistencia para los ciudadanos afectados. El personal diplomático brindó apoyo a cientos de turistas, gestionó documentación de emergencia para quienes perdieron sus pertenencias y coordinó alternativas para facilitar su retorno.

Paralelamente, especialistas continúan investigando el origen del incendio para determinar con precisión qué provocó una de las emergencias más graves registradas recientemente en este importante destino turístico del Caribe.

Es así que, el incendio en el resort de Bayahíbe dejó una profunda huella entre turistas y trabajadores, además de poner a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades. Mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del fuego, la tragedia reaviva el debate sobre las medidas de seguridad en complejos turísticos.