¿Todo listo para llegar a la 'U'? Spezia oficializa salida de Gianluca Lapadula del club: "Los mejores deseos"

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de los rumores de que Gianluca Lapadula se sumará en las próximas horas a Universitario de Deportes, Spezia Calcio hizo oficial la salida del delantero ítalo-peruano expresándole los mejores deseos en su próxima aventura deportiva.

Se oficializa la salida de el 'Bambino' del Spezia

Este viernes. 19 de junio, el cuadro italiano informó, mediante sus canales oficiales, que el atacante ya no pertenece más a sus filas tras una decisión de ambas partes. Además aprovechó para desearle buen augurio en sus futuras metas.

El Spezia Calcio anuncia que ha llegado a un acuerdo para la rescisión mutua del contrato entre el jugador Gianluca Lapadula y el club de Via Melara. Le deseamos al jugador un futuro lleno de éxitos, tanto deportivos como personales.

Cabe señalar que 'Lapagol' disputó pocos minutos en la temporada 2025-2026 de la Serie B, sin embargo, ni pudo colaborar a que la escuadra logre sus objetivos trazados debido a que terminó por descender a la tercera división.

Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il calciatore Gianluca Lapadula al Club di via Melara. Al calciatore, i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non. pic.twitter.com/sfV820Tr6w — Spezia Calcio (@SpeziaCalcio) June 19, 2026

Se sumaría a Universitario de Deportes para el Torne Clausura 2026

Con el conocimiento de que el internacional con la selección peruana ya no es más jugador de Spezia, todo hace indicar que se perfila para convertirse en el delatero que Universitario de Depolrtes incorporará para afrontar el Torneo Clausura 2026 de la mano del argentino Héctor Cúper y lograr el ansiado tetracampeonato nacional.

Trascendió que tras semanas de negociación el delantero y el cuadro crema llegaron a un acuerdo y con ello jugar por primera vez en la Liga 1. Al respecto, en las últimas horas se conoció que arribará a territorio nacional lo más pronto posible e incorporarse a los trabajos del plantel.

El programa de YouTube 'Modo Fútbol' precisó que el 'Bambino' iba a llegar a nuestro país ayer jueves, 18 de junio, no obstante, debido a unos temas administrativos ello no se pudo concretar.

Finalmente, el delantero arribará al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez este viernes 19 donde será recibido por una delegación del club merengue. Posteriormente, se tiene entendido que será sometido a los exámenes médicos de rigor, finiquitará detalles de su contrato para después firmar como último paso de la operación. Será presentado en conferencia de prensa la cual aún no tiene fecha.

Es así que, Spezia se confirmó que Gianluca Lapadula ya no pertenece a sus filas y le deseó buenos deseos para sus próximos objetivos por lo que todo apunta que se sumará a Universitario de Deportes en las próximas horas.