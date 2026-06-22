Puente Piedra: Hombre muere atropellado en Panamericana Norte tras cruzar sin usar puente peatonal

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de Puente Piedra, un hombre de 59 años perdió la vida tras ser atropellado cuando intentaba cruzar la Panamericana Norte, a la altura del paradero Fundición. El accidente ocurrió aproximadamente a las 7:15 de la noche de ayer, generando gran conmoción en la zona y afectando temporalmente el tránsito vehicular en esta importante vía de Lima Norte.

Hombre fue atropellado en Puente Piedra

La víctima fue identificada como Henry Wilmer Purizaga Peña. De acuerdo con las primeras versiones, el hombre habría intentado cruzar la vía rápida para ganarle el paso a un automóvil, pese a que a pocos metros existía un puente peatonal. Además, atravesó una zona donde no está permitido el cruce peatonal, lo que habría incrementado el riesgo del accidente ocurrido.

Un testigo relató cómo se produjo el impacto y las condiciones peligrosas de la zona. "El pata ha estado cruzando y ha querido ganarle al auto. Casi llegando al filo y lo ha botado hasta allá y los accidentes son recurrentes en esta zona. Yo vengo trabajando a tiempo acá y estas horas es bien complicada porque hay carros que no respetan los semáforos (...) Algunos carros pasan embalados", declaró para Exitosa.

Tras el atropello, las primeras versiones indican que el impacto fue en la cabeza, lo que habría provocado su fallecimiento de manera instantánea. Minutos después, familiares de la víctima llegaron al lugar, aunque evitaron brindar declaraciones a la prensa. En tanto, el conductor inicialmente habría abandonado la escena, pero posteriormente fue ubicado y detenido por la policía.

El conductor fue trasladado a la comisaría de Zapallal, donde también quedó retenido el vehículo involucrado. La unidad figura registrada a nombre de Patricia Uribe Tamayo y presenta daños visibles en el lado del conductor, con el parabrisas hundido y el parachoques delantero completamente destrozado, evidenciando la violencia del impacto registrado en la vía.

🔴🔵 Puente Piedra: Hombre muere atropellado al intentar cruzar la Panamericana Norte.



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Testigos señalaron además que es frecuente que peatones eviten utilizar el puente peatonal cercano. "nosotros nos exponemos. A veces yo también cruzo y me expongo, pero eso está prohibido. Esta zona es más que nada de buses y no urbano. Fútbol pocos se usan en el puente peatonal y menos las personas mayores porque no pueden subir las escaleras", expresó

Es así que, este caso evidencia nuevamente el riesgo de cruzar vías de alta velocidad como la Panamericana Norte sin utilizar los puentes peatonales habilitados. Este tipo de imprudencias, sumadas al exceso de velocidad en la zona, continúan generando accidentes fatales. Las investigaciones y cámaras serán claves para esclarecer responsabilidades del hecho ocurrido.