¡Impacto total! Natalie Vértiz sorprende al revelar su participación en el casting de Victoria's Secret y enciende las redes

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de muchas especulaciones de por medio, la modelo y empresaria Natalie Vértiz apareció en redes sociales mostrando un casting que habría mandado a la marca internacional Victoria's Secret, esta noticia confirmaría su participación en el siguiente proceso para llegar al destacado evento global.

Correo que confirmaría su participación en el casting

A través de sus redes sociales, la exMiss Perú compartió en su cuenta oficial de Instagram un video en el que ella se presenta ante la marca internacional con la finalidad de ser evaluada y pueda ser tomada en consideración dentro del equipo de 'ángeles' que se apoderan de la pasarela cada año.

En la audición de la empresaria y modelo, se portando un look en colores oscuros y haciendo una breve presentación de ella, mencionando el país al que representa. Seguido de ello, se ve un correo de confirmación para un casting, lo que confirmaría su avance en este proceso.

La noticia fue confirmada por la modelo causó revuelo rápidamente y su publicación ha recibido comentarios llenos de ánimo con la finalidad de que su participación se concrete próximamente.

Mensaje de la marca

Como descripción del video, Natalie Vértiz anuncia con emoción que este momento con el que tanto soñó esta pasando. Incluso, en el correo se puede leer la respuesta de la compañía al ver su presentación.

"Hola Natalie, ¡felicidades! (...) Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria's Secret Fashion Show 2026", se lee en el mensaje.

El clip ha logrado viralizarse con rápidez. Por esta razón, muchos de sus colegas, amigos y seguidores han mostrado completo apoyo en su proceso de selección para representar a la marca de manera internacional en un escenario repleto de moda y música.

Natalie Vértiz fue invitada en el evento del año pasado

Esta no sería la primera vez que la peruana es tomada en consideración por la marca de lencería de Estados Unidos, ya que el año pasado recibió una invitación para ser parte de la audiencia que se encontraba en el evento que tuvo lugar el miércoles 15 de octubre de 2025 en los Steiner Studios ubicados en Nueva York, Estados Unidos.

Dicha conexión internacional habría funcionado para que su proyección internacional siga creciendo y pueda alcanzar representar al país en escenarios importantes.

Finalmente, la noticia de la confirmación del casting de Natalie Vértiz podría concretar la primera vez que una peruana alcanza este escenario de modelos internacionales.