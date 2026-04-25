Luciana Fuster sufre aparatoso accidente: Revela su estado de salud en redes sociales

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luciana Fuster sufrió un accidente que ha generado preocupación entre sus seguidores. La exreina de belleza dio a conocer su estado de salud a través de sus redes sociales como Instagram.

Luciana Fuster sufre accidente: Lesión en el pie

Luciana Fuster encendió las alarmas entre sus seguidores tras compartir un inesperado video en una historia de Instagram, dando a conocer que sufrió un aparatoso accidente. En la escena se ve a la joven modelo y ganadora del certamen de belleza Miss Grand Internacional 2023, desde, aparentemente, la comodidad de su hogar.

La exintegrante de Esto es Guerra (EEG) comenzó a explicar que tras un descuido terminó con una fuerte lesión en uno de sus pies, que podría haberle provocado una fractura en el dedo del pie.

La expareja de Patricio Parodi, quien hace solo unos días confirmó su participación en el casting global de Victoria's Secret, también indicó que presenta síntomas visibles como inflamación y cambio de coloración en la zona afectada tras el accidente doméstico.

"En un acto inesperado de la vida, creo que me rompí el dedo del pie", comentó la influencer y exreina de belleza, visiblemente afectada por la lesión.

Estado de salud de Luciana Fuster: ¿Necesita hospitalización?

Luciana Fuster reveló que temía una posible fractura hasta el punto de indicar que estaba "87% segura" de la gravedad de la lesión debido a que ya pasó por situaciones similares en el pasado, precisamente cuando era más pequeña.

"Ya me he roto el del otro pie cuando era más chiquita y me he roto el dedo gordo una vez cuando competía en el programa y sé el dolor y sé la sensación que se siente y se está poniendo morado igualito. No puedo creerlo, tengan cuidado con su dedo chiquito", sostuvo la exMiss Grand International.

Finalmente, indicó que espera un diagnóstico profesional, por lo que permanecerá en reposo, e incluso no descartaría la necesidad de utilizar algún tipo de apoyo para caminar.

Luciana Fuster busca ser un ángel de Victoria's Secret

El accidente doméstico de Luciana Fuster se da a pocos días del anuncio que realizó en sus redes sociales. Pues bien, la modelo peruana confirmó que envió su postulación al casting global de Victoria's Secret con el objetivo de convertirse en uno de sus icónicos "ángeles".

"Gracias a todos los que me están apoyando", comentó Luciana, visiblemente emocionada. Además, en una de sus historias en Instagram, indicó que mandó una foto con su retrato con maquillaje natural, tal como solicitaba la convocatoria. "¿Se imaginan que se logre? Hasta nerviosa me pongo. Sería increíble", agregó.

En medio de la incertidumbre por saber si logrará ser un ángel de Victoria's Secret, Luciana Fuster generó preocupación entre sus seguidores al revelar que sufrió un accidente doméstico que podría conllevar una fractura.