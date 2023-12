"Escríbeme": Dua Lipa filtra su número de celular tras ruptura sentimental y alborota las redes sociales

07/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dua Lipa es una de las cantantes más reconocidas de la última década y tras su última ruptura sentimental con el cineasta francés, Romain Gavras, la también compositora filtro su número de celular en redes sociales, por lo que muchas personas empezaron a contactarla.

El número de la intérprete de 'Don't start now' se hizo viral de inmediato y muchos fanáticos empezaron a compartir fotos de los mensajes que le enviaban a su artista favorito, mientras que otros más escépticos, afirmaron que la británica pudo haber sido víctima de un hacker.

Sin embargo, esta última versión fue descartada ya que fue la propia cantante quien reveló su número de celular, el cual acompañó con la palabra "Escríbeme" . Puedes contactar a Dua Lipa haciendo clic aquí.

Cabe resaltar que, el enlace redirecciona a un chat qué figura como cuenta de empresa, por lo que Dua Lipa se está sumando a la lista de artistas que forman una 'comunidad' a través de WhatsApp, con el objetivo de mantenerlos informados sobre sus próximos proyectos y lanzamientos musicales.

¿Por qué Dua Lipa terminó con Romain Gavras?

En mayo, la pareja confirmó oficialmente su relación al aparecer tomados de la mano en la alfombra roja del Festival de Cannes. Sin embargo, recientes informes de medios sugieren que Dua Lipa habría terminado la relación debido a diferencias en cuanto a sus enfoques laborales.

"Dua y Romain han tomado caminos separados después de un verano de amor. Ella está completamente enfocada en su carrera y la pareja terminó la relación antes de que las cosas se pusieran feas", dijo una fuente a The Sun.

Según el diario The Sun, Gavras consideraba que la cantante era "adicta al trabajo", y ella, comprometida con su próximo álbum, no planea reducir su ritmo. "Romain consideraba que Dua era una adicta al trabajo, pero ella no planea bajar el ritmo por nada ni por nadie", aseguró el informante al medio británico.

A sus 28 años, Dua Lipa se centraría en su carrera musical, mientras que Gavras, de 42 años, tomaría caminos separados. Aunque ni la cantante ni el director han comentado oficialmente sobre la ruptura, la noticia ha generado especulaciones en torno a los motivos detrás de la separación.

Es así que después de su última ruptura sentimental, Dua Lipa estará centrada en su nueva era musical y para esto, filtró su número de celular, el cual redirecciona a su comunidad en WhasApp para que sus fans puedan enterarse de forma inmediata sobre sus nuevos lanzamientos.