En un nuevo episodio de tensión entre Gitana Andújar y Erick Sabater, la empresaria ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática tras compartir detalles personales sobre su relación con el modelo dominicano.

Durante una entrevista en 'Magaly TV, La Firme', Gitana Andújar no solo dio a conocer aspectos inéditos de su vínculo con Sabater, sino que también realizó comentarios que sorprendieron a muchos. Las discusiones entre ambos, expuestas en videollamadas filtradas, han provocado un aluvión de reacciones en las redes sociales.

Gitana Andújar, sin rodeos, confesó que durante su relación con Erick Sabater asumió un papel predominante en lo económico, al punto de referirse a sí misma como su 'sugar mami'.

"Yo era su sugar mami. Nunca me engañaron en esa parte, pero lamentablemente la sugar mami no recibió ese cariño emocional que esperaba y lo enfrentaba. Por eso dice que sufrió mucho porque sabía que no podía cumplir con su rol de hombre. Eso le molestaba porque yo no me quedaba callada", expresó la empresaria con determinación.